1895年發生日本據台的乙未戰爭，是台灣有史以來最大戰爭，戰爭範圍擴及台灣全島，波及全台灣兩百多萬人口，戰鬥從5月29日至11月18日持續了將近半年，死亡人數高達2萬人，其中包括1萬多名台灣軍民及日本軍4600多名。

可是，民進黨政府於7月2 日舉辦乙未戰役127周年紀念儀式時，卻曲解了乙未戰爭的本意，殊不知，乙未戰爭的「保台」之舉所為的是抗拒日本侵占，而不是台灣與中國大陸的切割或獨立，本意乃是在於「抗日」，而非「親日」或「降日」，其精神仍然是以身為一個中國人為依歸的。

民進黨政府「保台」其實是「獨台」

蔡英文於致詞時指出，乙未戰爭是在台灣最早的戰爭，感謝在戰役中守護家園犧牲的先烈，他們是歷史上第一批為保衛台灣的人，而戰役中除了義勇軍在前線作戰外，也有鄉親援助軍糧援助後勤資源，大家不分族群團結一致，只有一個目標，就是保衛心愛家園，蔡英文也希望台灣民眾可以承繼乙未精神、團結守護台灣。

出席儀式的台灣客家事務部門負責人楊長鎮表示，乙未戰爭是台灣歷史上首場保台戰爭，從年初打到年尾，如今在127年後總算有處能夠代表全台灣的紀念場所，是本土文化代表之地，敬佩祖先的「硬頸」，希望往後每年都能在此舉辦隆重紀念活動。

而同時出席儀式的桃園市長鄭文燦則表示，希望客家精神與台灣精神能夠代代相傳下去。事實上，乙未戰爭是當時的台灣人民面對日本帝國主義外來政權的入侵，在絕對劣勢下仍義無反顧對抗日軍侵占、保衛家園的義舉，民進黨刻意曲解了乙未戰爭的本意，其所認為乙未戰爭的「保台」，其實目的在於「獨台」。

清光緒二十年（1894）年，清廷與日本因朝鮮宗主權之爭，爆發了甲午戰爭。短短數月之間，清廷海陸軍皆敗，在內無可戰之兵、外乏可助之國的情況下，於1895年4月17日簽訂了馬關條約，割讓台灣、澎湖、遼東半島給日本。

5月29日，日軍於基隆澳底登陸後，一路勢如破竹，6月3日攻陷基隆，幾日後唐景崧倉促內渡，日軍攻入了台北城，「台灣民主國」名存實亡。6月17日台灣總督府舉行「始政式」，同時亦積極加強日軍的整備，伺機南下接收。

然而日本近衛師團自6月19日啟程南下後，隨即陷入台灣攻防戰的泥淖中，在中南部各地遭受到義軍的激烈抵抗。一路往南挺進的日軍，一支循山道大科崁進，嚴重受挫於嘉猷、黃娘盛等人領導的客家抗日義軍；另一路循官道過桃仔園至大湖口的日軍，則嚴重受阻於由丘逢甲部屬吳湯興、丘國霖、徐驤、姜紹祖等人組成的客家義民軍，日軍南進部隊自此遭遇到最嚴重的挫敗。

8月14日苗栗失守後，抗日義軍退守彰化，配合新楚軍和黑旗軍繼續抗日，不再居於抗日軍主導地位，8月31日彰化八卦山之役，義軍統領吳湯興、黑旗軍吳彭年戰死，台灣知府黎景嵩內渡。

10月7日雲林失陷，10月9日嘉義失陷，10月11日日軍從三面包圍台南，此時抗日義軍經過4個多月的抵抗，傷亡慘重元氣耗盡，兵力餉彈俱乏，加上抗日軍得不到清廷的支援，「保台」戰爭已到十分艱苦的時刻。

10月19日劉永福見事不可為，乘英船至廈門。10月21日，日軍進入台南城，總督樺山資紀上書回報：「全島悉予平定」。雖然樺山資紀宣布台灣全島皆降，但其實台灣各地的抗日活動仍未停歇，六堆客家自10月11日日軍登陸枋寮以來，前仆後繼頑強抵抗著，直到11月26日火燒庄最終一役。

乙未戰爭「保台」精神在中國人

由於甲午戰爭的戰場始終不在台灣本島，因此台灣人民對於戰況並不知曉，也不知將波及於己，直到條約簽訂後，人民才透過外國洋行得知被割讓的事實。另一方面，清廷並未告知巡撫唐景崧，而是經由唐景崧向其師張之洞請示之後，才得知割台已成定局，一時之間，全島人民「驟聞之，若午夜暴聞轟雷，驚駭無人色奔走相告，聚哭於市中，夜以繼日，哭聲達於四野」。

儘管唐景崧多次與清廷交涉，但仍無法改變割讓的事實。雖然清廷曾試圖依循俄、德、法三國干涉歸還遼東半島模式，欲再與日本談判保住台灣，然而列強已有考量不願介入，因此清廷未能如願留下台灣。台灣紳民由於即將面臨異族統治的命運，反對最為強烈，在歷經了一連串爭取朝廷重視、列強支援失敗後，乃被迫走上了自救的道路。

5月25日成立的「台灣民主國」，雖然號稱為「民主國」，然而從其年號「永清」（對清廷表達忠誠，誓永為大清子民）以及「藍地黃虎旗」（表示不敢觸犯清廷龍威）皆可看出，其骨子裡仍然是效忠於清廷的。

當「台灣民主國」崩解之後，台北地區的仕紳們，眼見城內呈現無政府狀態，隨處可見燒殺擄掠，治安異常混亂，於是外國洋行、記者以及本地企業家才聯合商議，推派代表辜顯榮等人向日軍輸誠，想要以此來保全自我的身家財產。日軍迅速的佔領台北之後，原以為將能輕鬆而有效率地接收台灣，沒想到一離開台北城，立即遭遇全台各地民軍的大力反抗，激烈的對戰造成死傷無數。

日本覬覦台灣已久

在1879年日本兼併琉球後便劍指台灣，福澤諭吉（1835-1901）以防衛論的說法認為想要維持日本、琉球的安全必須佔有台灣，以福澤諭吉為首的論者主張不惜用兵也要強力奪取。

福澤諭吉於〈台灣割讓を指命するの理由〉中便表示：「因此，台灣屬我榻旁之新聲。為維持永遠之和平，將之收屬我有，乃日本国之大要務，割取之，誰將以為非之？我輩非敢以日本之便宜略取台湾，唯謀我邊境沖繩縣之安全，欲自根底斷絕支那人之野心耳。」

在這種說辭之下，福澤諭吉認為割取台灣的行為是一種邊境警戒的正當防禦。由此可見，日本不但窺伺台灣已久，甚至認為奪取台灣為日本國防生存所需，而其原因則在於台灣島的地理位置重要。鑑於台灣地緣政治重要性，日本人認為台灣島是其國防鎖鑰，所以處心積慮要奪取台灣，至今都還持此論調，認為台海鬩牆會危及日本安全。

然而在地緣政治視角下，台灣島處於中華民族與大和民族接壤的衝突線上，成了兩國必爭之地，例如唐景崧就認為台灣島是中國大陸東南五省的屏障，非守不可，而福澤諭吉也認為，台灣島乃是日本、琉球國防安全之鎖鑰，非得不可。顯然地，日本早已覬覦台灣的地理位置許久。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※