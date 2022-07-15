相隔36年，由美國巨星湯姆．克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》橫掃全球票房，大賣超過11億美元。與此同時，老邁的美國總統拜登因為俄烏戰爭，也意外成為聯合民主世界對抗極權國家的「捍衛戰士」。歷史輪迴，讓世局重回1986「反共抗俄」的時代氛圍，一度因為川普「獨行俠」作為而失色的美國霸權又重振雄風。只是，新回合的兩極對立，因果錯綜難解，當意識型態之爭再度凌駕一切，極可能將當代人帶向大不幸的道路，就算電影裡的超級英雄盡出，也無法力挽狂瀾！

在享受了近30年民主與共產競合的昇平日子後，不少人似乎都忘了上個世紀有過大疫、大戰、冷戰與通膨危機。就在大家以為全球化可長可久之際，川普意外當選美國總統，成了扭轉大勢的拐點。從2017年川普對中國發動貿易戰開始，大陸做為世界工廠的諸多讓利（如提供價廉物美的代工、為代工客戶吸納龐大二氧化碳等）均被污名化為佔盡美國便宜，而隨著2019年香港反送中、2020年武漢爆發新冠疫情，中國更被進一步「妖魔化」成民主世界的公敵。

而今被千夫所指的俄羅斯曾是八大工業國（G8）的成員，也是全球原物料出口大國，2014年併吞克里米亞後被G8退群，但歐洲對俄國能源的依賴不減，尤其堅決去核的德國在梅克爾主政下，更加仰賴俄國的天然氣供應。事實證明，歐洲顯然低估了俄國總統普丁捍衛歷史疆域的決心，先不論北約（NATO）南擴與東擴該不該為俄烏開戰負責，此次歐洲政經遭受戰火的巨大衝擊，其實並不無辜。

從川普就任起算，短短五年內，一場「供應鏈破壞＋意識型態對抗」的完美風暴就向世人襲來，隨著通膨飆高、經濟陷入衰退危機，新冷戰與逆全球化也揭開序幕。

撫今追昔，即便過去30年「民主退步、共產進步」，但美國霸權終究還是左右著世局的變化，對敵人無情，對盟友也經常無義。

回顧《捍衛戰士》初登場的1986年，雷根主義、供給面經濟學大行其道。在政治上，美國最大的敵人是彼時尚未解體的蘇聯；在經濟上，最大的威脅則是日本。由於美國在二次石油危機之後大幅調高利率，帶動美元升值，導致貿易赤字在雷根第一任期內大幅攀升，對日本逆差尤其明顯，連科技大廠如英特爾都被日本競爭對手打到差點招架不住。

基於「我們的美元，你們的問題」霸權邏輯，1985年美國迫使五大工業國（G5）在紐約簽下廣場協定，讓各國貨幣對美元大幅升值。此後的十年間，從老邁的雷根到壯年的柯林頓政府，硬逼著日圓從1美元兌250日圓一路升值，最高曾飆高到80日圓。結果是，美國的高額貿易赤字依舊，日本經濟與產業結構卻遭到直／間接的衝擊，在泡沫經濟瓦解後，承受了逾30年的「不況」迄今。

日本為了堅守美日同盟所付出的經濟代價何其大！

時序轉到《捍衛戰士：獨行俠》火紅的2022年，在政治上，美國主要的敵人是俄羅斯，長遠的威脅則是已晉升為G2的中國。在經濟上，由於聯準會（Fed）誤判通膨的嚴重性，遲至俄烏戰爭後，才加速升息，於是「我們的美元，你們的問題」再度上演以鄰為壑的戲碼。

與廣場協定不同的是，現階段美國要的是能對抗通膨的「強勢美元」，除了「自求弱勢」以解決通縮問題的日本之外，包括台灣在內的主要國家都因為升息速度比不過美國，以致本國貨幣節節敗退、金融市場震盪加劇，從而平添輸入性通膨的風險。被俄烏戰爭與通膨雙面夾擊的歐元區，眼睜睜看著歐元兌美元跌落平價區。至於新興市場國家的經濟與金融危機更是山雨欲來。

回到台灣，猶在戒嚴時期的1986年，民主進步黨成立。36年後的今天，民進黨完全執政的強勢與霸氣，較當年國民黨的威權統治已有過之而無不及；追隨美國反共抗俄的決心，較兩蔣時代更有過之而無不及。然而同樣的「反共抗俄」口號，內涵卻大不同，兩蔣的終極目標在「反攻大陸」，民進黨的終極目標在「切割中國」。因此親美友日無極限，逢中必反也無極限，執政者把前日相安倍之死當國殤辦，正充分反映這種外交選邊站，更在凸顯八年抗戰是對岸的國仇家恨，與被日本殖民過的台灣無關。

由於在野黨不成氣候，在可見的未來，民進黨持續執政已成定局，親美友日仇中的路線也必將延續。做為庶民百姓，忠言逆耳，只求天佑台灣，不要淪為美國的棋子，更不要引戰淪為烏克蘭第二！