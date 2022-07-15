中國大陸三家民航業者最近宣佈購買共約370億美元的空中巴士 (Airbus)的民航飛機，為近年來最大訂單。中國大陸捨波音(Boeing)而選擇空中巴士主要是考量空中巴士較為省油、較符合國內需求，以及波音仍有安全疑慮等因素。

在全球仍受新冠肺炎肆虐，航運業亦未恢復元氣之際，此筆交易自然倍受矚目，最大輸家無疑是空中巴士最大競爭對手波音。過去中國大陸將對兩大業者的採購視為籌碼，時常在雙方領袖國事訪問時定案。在美中貿易戰後，中國大陸已傾向空中巴士，波音則居於下風，此次更是雪上加霜。波音認為中方決定並非經濟考量，排除波音是為了反擊美國對中國大陸的制裁，波音甚至呼籲美國政府應出面協調。

中國大陸輿論則認為美國不去反思波音飛機功能的適合性，以及安全問題，反而一味政治掛帥，從地緣政治角度來炒作中國對空中巴士採購，不但偏離事實，也無法解決波音在中國市占率衰退的困境。中國大陸更諷刺美國如果一直將中國大陸與外國企業貿易泛政治化，正好反映出美國將經貿問題政治化的心態。另外中國大陸認為採購案即便是有政治考量，也只是「剛好」而已。

美中貿易戰已歷時4年，美國對中國大陸制裁不但有增無減；拜登政府上任後，美國更積極聯合盟國，建構各式平台圍堵中國大陸。歐盟雖然也有多項反制中國大陸措施，但力道不及美國，且仍保有與中國合作的空間，這有可能也是中國選擇空中巴士的原因。

亞太是全球民航需求成長最快的地區，而中國大陸則是最大市埸。在過去在歐盟及美國政府大力補貼支持下，空中巴士及波音在海外市場競爭激烈；美國與歐盟並在世界貿易組織(WTO)爭端解決機制下互相提告，是美歐之間矛盾最深的經貿議題。

在2021年美國與歐盟握手言和，雙方將在5年內取消補貼，也不再進行貿易報復，纏鬥近20年的貿易戰畫下句點，同時也為美歐共同對抗、制衡中國建立基礎。但是此次空中巴士取得大單，改變美國與歐盟民航產業全球競爭態勢，未來兩大集團的後續競爭，以及美國及歐盟的立場值得關注。

空中巴士在獲得訂單後，宣稱將持續深耕中國大陸市場，擴大在大陸的研發能量。歐盟對此採購至少也表示歡迎與支持，顯示在中國大陸的商機吸引下，將影響對中國大陸制裁的力度。再次驗證了西方國家基於經濟安全，對中國技術脫鉤，但市場仍不分離的立場。

中國大陸過去一直將採購視為談判籌碼，以換取技術合作或其他項目。未來在各國監督下，這種作法未必能全面施展；但經由此採購案，至少可以對美國強烈表達要想取得中國市場商機，就必須以降低對中國大陸制裁為前提，雙方才有可能建立正常經貿關係。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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