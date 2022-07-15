侯友宜台日友好寫錯字？新北市府：個人字體特色。（摘自侯友宜IG）

近日以來，一直被社會大眾忽視的「國文」，在選舉操作下，突然變得「熱門」起來，幾乎成為衡量政治人物的重要標準之一。教了一輩子的中文系，看到社會如此開始重視起「國文」，理當感到欣喜才對，但是，不知為何，我卻反而有種深沉的悲哀。

首先是三位綠營的要角，他們弔唁日本前首相安倍晉三的題字，字體實在是真的不太能看，而且也寫錯字、用錯詞，乃至忘了怎麼寫，就招致許多無謂的批評；緊接著，侯友宜將「日本」的「日」字橫放了，也立即引惹出「沒資格參選」，甚至是「反日」的誅心之論。

我真的不明白，治國理政，與字體的好看與否，有何相關？他們的確可能用詞不夠精準，蘇貞昌既未親臨弔問，是以用「悼」字為宜，但是，他又不是國文老師，就是用詞失準，又算是犯了什麼樣的大錯？陳時中一時忘了「存」字怎麼寫，這豈非是因為習慣了電腦打字，臨急一時想不出筆劃？大家捫心自問，自己是不是也經常如此？這又與其國文程度真的相關嗎？至於寫簡體字，一般人在書寫時，不也是經常用了簡體字？台灣又何時禁用了簡體字？也許蔡英文是寫錯了「感」、「獻」二字，那又如何？誰不會偶然失寫？侯友宜不過即興橫寫了「日」字，因其字體工整，反而別具奇趣，這就可以逆推其「反日」嗎？

為了批評自己所厭惡的政治人物，就非得擴充解釋，無限上綱到如此地步嗎？這簡直比過去專制時代的「文字獄」還可怕的了。我出身中文系，在大學中文系當教授，教書三十年，這些錯處，無一不曾犯過，誰敢拿我寫錯的字，來批評我國文程度太差，冷嘲兼熱諷，把我批得一文不值？

政治人物可供批判處不少，綠營的三位要角，蔡英文的論文門、蘇貞昌的霸道、陳時中的失職，無論行政、風格、能力、道德，儘多可以大力抨擊之處；侯友宜儘管風評甚佳，但也還是有若干可以批評的地方。故意吹毛求疵，拿這些雞毛蒜皮的小事大作文章，可見台灣目前已淪落成為只看立場、不問是非的病態國家了，人心撕裂、群議對立，真的已到了難以挽回的可怕局面了。豈不哀哉？而「國文」何辜，竟淪為政黨惡鬥的工具？

最可怪異的是，發出此言此論的，竟不乏一些夙有聲望的學者、媒體人，此輩偏執成見，率性而發，將會對整個社會起怎麼樣的影響？國文程度如何、字體美醜如何、錯別字多寡、字形繁簡攲正，何關乎誠信？又何關乎能力？社會賢達之士不少，忍見如此滄海橫流、惡風席捲嗎？

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