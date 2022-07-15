「秀才造反，三年不成；書生參政，十年無功。」這是選戰開打至今，我對張善政的評價。

選戰一如作戰，主帥固然需要有運籌帷幄之中，決勝千里之外的智慧，更須有披堅執銳，所向無前的勇毅，針對敵手的弱點，迎頭予以痛擊，才足以克敵制勝。

如今桃園選戰，林智堅的陣營早已因抄襲案而亂了陣腳，這正是張善政可以併力交攻之處，但張善政似乎全不在意，對此只是輕描淡寫，說些無關痛癢的話，還說什麼「君子之爭」，簡直是要笑掉敵方的大牙了。

張善政也算是學者出身，難道看不出林智堅的論文明顯違反了學術倫理嗎？知而不論，基本上就已失去了知識分子的嚴正態度，見義而不為，非勇也；而臨陣寬厚，則正如春秋時期的宋襄公一般，不過婦人之仁，寖漸將自身的優勢轉為劣勢，更難說是智者之所當為。

無智無勇，空自掛個「君子之爭」的口號，假仁假義，書生之見，不僅將會誤己，更將誤國。

事實上，張善政真的「不爭」的話，何以要力排眾議，出來與戰將羅智強相爭？社會上多認為國民黨是個「勇於內鬥，怯於外爭」的政黨，於張善政身上，真的算是印證了出來。

丁守中的殷鑑不遠，仁心佛系的選戰打法，到頭來只有將桃園市長寶座拱手讓人而已。這倒不如乾脆樹起白旗、任人踐踏算了，還爭什麼爭，選什麼選？

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