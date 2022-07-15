在多重利空消息衝擊台灣股市，在7月中指數落到萬四時，有法源依據的國安基金宣佈進場。該基金能動用資金上限為5千億元，來自勞保、勞退、退撫和郵儲尚未投資的資金，另外則是政府持有股票，拿去金融機購質借，到目前所累績的歷年績效是6勝1敗，所以萬千股民視其為神救援。

從國安基金可動用投入股市資金來看，說穿了就是透過社會保險體制，把全體參與者繳納資金，當成當下政府穩定股民信心的強心針，而又因為經營績效好的股票，自會跌多反彈，外加上內外資在回補，所以出現國安基金有如股神的印象。

不過今年以來國內股市會一路走跌，除了源自於美國聯準會不斷升息，俄烏戰爭和通膨大爆發，也有些是出在3C產品未來市場看壞，導致電子股被外資猛拋售所導致。而且此一現況若政府不能在財金政策上對症下藥，那在龐大勞工飽受賺不夠吃情形，基本上股市是欠缺未來資金動能。目前幾乎上班族和上市企業，都用高度不看好政府因應此波惡劣外在衝擊整體經濟能力，在和龐大外資與民間資金相比較，國安基金其實處於杯水車薪，官員敢放膽一搏，就有如股民投資官股金控一般，仗的是政府撐腰國安基金就是另一種政策護盤，除非國家亡了，政府倒了，而就是此種信心效應，產生台灣股民一直欠缺投資上的理性和自負營虧當有心態，若此時又有選舉因素，那國安基金也就扭曲成了當家政黨的選舉資金。

其實台灣股市到今日仍有許多經營良好企業，可以在股價跌到合理時進場，而政府在動用國安基金護盤前，更當去觀察當下國內外大環境，對股市下跌和企業經營層面不利的一面是否都用心排除了。當所有上班族都在通膨下實質收入縮水，企業對基本能源安定不抱以信心，全體人民對兩極發展的財富分配感到不可能改善，甚至從許多資料和數據中，證實一但掌權後，只會在金權政治下成了既得利益，股市更可見到和政府高官有掛鉤者，一同上下其手大撈特撈。

還有當政府都不願推動勞保年改，許多靠勞保年金退休者，被逼到拖著老邁身軀去當粗工，現在卻是政府把勞工月繳的勞保費，拿去股市粉飾太平，不去在政策上用心改進，整個經濟發展與基本民生，都處在走短線和摸著石頭過河，那國安基金進場，到底在安誰的心，又在演啥戲去麻痺股民。

（作者為文字工作者）