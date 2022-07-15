纏訟16年的前總統陳水扁國務機要費案，高院更二審15日宣判，因《會計法》修正公布解除國務機要費相關人員財務責任，免除刑事責任，扁朝涉機要費貪汙等犯行全部免訴。相信扁家及其幕僚對此「德政」必感恩戴德；然民進黨以大咧咧政治手段為扁脫罪，卻讓台灣司法蒙羞，讓判決成為司法史上最黑暗的一天。

2006年因前立委邱毅爆料，揭開檢警對時任總統阿扁一家及幕僚馬永成等人的查緝行動，當年底高院偵查終結，阿扁等人均涉貪汙，且認定吳淑珍以他人付款消費發票，詐領機要費1480萬元。依當年扁家帳房陳鎮慧的紀錄，機要費的帳目實在很離譜，如陳致中交通違規罰款、訂婚大小開支、夫妻買內衣褲、甚至扁家寵犬「勇哥」的醫藥費都是。

當年，國務機要費確曾存在模糊空間，包括前總統李登輝也曾動用以支付秘密外交專案，但扁家荒誕的貪汙行徑是經美國、瑞士等國際認證，連李登輝都諷刺說，「我養狗沒用國務機要費」。如今民進黨透過修法將機要費除罪化，使涉及洗錢部分也輕判，這不是便宜扁家的問題，而是以政治隻手遮天，視法律為無物。

更可惡的是，小英上台後不敢對陳水扁「特赦」，不就因不想落個「赦免貪汙犯」的罵名，於是眼睜睜看扁知法玩法，最後全黨為扁修法，把16年來為本案不辭辛勞的檢警當白癡耍，把反對黨當空氣，把全民當傻瓜。

最感慨的該是馬英九了。為了特別費案，卸任至今跑法院的次數不比扁家少；當然，最高興的該是民進黨，因以後怎麼「烏西」（賄賂），也無法可管了。