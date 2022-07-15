大陸國家主席習近平香港主權回歸25周年談話，強調要保持香港獨特地位與優勢，支持鞏固國際金融、航運和貿易中心角色，維護自由開放的經商環境。這番談話除了有為香港經濟打強心針的意圖外，也有反駁大陸經濟改革可能走回頭路的意味。

改革開放 堅持下去

中共去年一系列反壟斷、整頓改革、共同富裕措施，不只外界質疑，內部也有聲音傳出，習近平可能改變鄧小平改革開放路線，擔心社會主義重新抬頭，市場經濟殞落，將對成長力道日漸趨緩的大陸經濟形成二度傷害，阻礙經濟與產業結構升級轉型。

面對這些質疑聲浪，作為國家一把手的習近平並未反駁與釋疑，只是一再重申，會努力將市場與政府角色調和得更好一點。一方面，讓市場在資源配置中起到決定性作用；另一方面，也會更加積極發揮政府居中協調角色。一言以蔽之，在市場經濟架構下，融入社會主義精神，實現中國獨有的社會主義市場經濟特色。近40多年來中國經濟改革，基本上都是秉持這個前提與路線，不斷修正前行，並為大陸帶來巨大豐碩的經濟成果。

IMF及WTO統計，2021年大陸經濟總量17.7兆美元，位居世界第二，全球占比高達18.6%，貿易總量6.05兆美元則是世界第一，13.5%的全球占比比排名居次的美國多出3個百分點。這兩個占比數字在1978年時，不過僅有1.73%及0.8%，極其微小。

這也證明，40多年來的改革開放努力，不僅讓大陸經濟脫胎換骨，也讓大陸在全球經濟與貿易中，占有舉足輕重的地位。

當然，這個過程並非一帆風順，1989年天安門事件發生，西方國家決定對大陸實施經濟制裁，徹底打亂大陸原本經濟高速成長步調。外商停止投資、工業生產疲軟、貿易出口下滑、物價高漲等種種因素，導致隨後兩年經濟成長率從1988年還有11.2%的雙位數成長，迅速滑落到1989年及1990年的4.2%及3.9%，連帶引發內部對改革開放的一系列抨擊與質疑。

面對保守主義與左派勢力的反撲，素有改革開放總設計師稱號的鄧小平，啟動南巡並發表一系列講話，喊出「誰不改革，誰就下台」的口號，最終起到一錘定音作用，重新確立中國經濟改革開放路線，並開啟隨後20年的黃金成長期。撫今追昔，鄧習兩人的南巡講話，有著非常多的相似之處。同樣是經濟遭遇強大逆風，也同樣是改革開放路線受到質疑，鄧小平堅定不移的態度，弭平了姓社姓資爭論，帶出中國經濟榮景。

吸引外資 必要之舉

習近平面臨類似的嚴峻處境，中國不能在社會主義與市場經濟之間游移，而要堅定的表態，堅持市場改革開放道路，方能將大陸經濟拉出成長停滯的泥淖。這次香港談話重要意義，是把維護香港市場自由開放的精神，套用到全中國各地，加速經濟改革開放步調。過去40多年經濟發展成功經驗，已經清楚證明，大陸經濟快速成長既非源於舊社會主義，也不是純西方的市場經濟，而是在兩者之間，依中國文化、政治、社會特色與需要而各取其長的運作。

在實際作法上，北京可以思考，針對去年開展的一系列整頓改革措施，譬如網路平台的反壟斷管理，既已奏效就應該趕快鬆綁，把創新活力還給市場，就算基於市場穩定而必須監管，作法上也可以適度調整，譬如多讓市場決定資源配置，並重視民間企業的功能與效率，而非由中央或地方政府一手攬權，形成另類的管制經濟或計畫經濟。除此之外，在整體市場與大環境的營造上，不僅要持續放水養魚，更要思考如何吸引外資（企業）的投入。畢竟想要加快經濟與產業升級轉型，結合外資技術與經驗，絕對是必要之舉。

經濟改革開放，是一條很漫長的路。中國已經走了40多年，也證明在國富民強與偉大民族復興上面，這是一條正確的道路。未來，想要達成下一個百年目標，還要繼續堅持下去。