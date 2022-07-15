論文抄襲近年已成選舉必考題，只要候選人有碩博士學歷且在廣設大學後取得，就有可能抄襲。林智堅被爆出論文抄襲，不過是繼政治人物郭國文、李眉蓁後又一例。但之前牽扯的學校限於南部國立大學成大、中山等，此次延燒至全國最高學府台大，又有學官兩棲最佳典範的陳明通護航，直接掀開學術界為政治服務不堪的一面。

阿通師是我台大政治系的學長，長年待在胡佛研究室，專研地方派系。我與他師承不同，學術上沒有深交，但閒聊時，他總鄙夷非研究民主理論的學者。他以不屑語氣問我：「學公（共）行（政）幹嘛？小道也。」我的領域是實證公共政策，揣測他也不懂，但畢竟是學長，不便與他口舌之爭，遂插科打諢帶過。或許學者的個性多為自掃門前雪，就算不認同他的脾性，也鮮少正面衝突，以致他的行事風格多少顯露霸氣。他在陸委會兩任主委任內亦有小道消息傳出，強勢主導，不容副手超越他的見解。故我對他的護航舉動，一點也不意外。

但他解釋林智堅論文產製過程卻令我嘆為觀止，姑且稱之為開放論文（open thesis）吧！在自然科學界，學生執行老師的研究計畫，亦在計畫下分拆不同題目，收集不同樣本或數據，撰寫論文，這形成多人共同發表多篇同一領域文章的現象。故剛出爐的博士需再做3至5年的博後，證明獨立研究的能力，方能申請教職。阿通師仿效實驗室模式，共享樣本或數據，以便撰寫多篇高度雷同的學位論文，在社會科學界是前所未聞的，但有誰能奈他何呢？

正如石之瑜教授所言，社科院雖組成調查委員會，但後續發展如同絕望的哈姆雷特，to be or not to be，皆是死局。若調查結果判定抄襲，選舉如何選得下去，恐怕會動搖小英統治基礎；若結論無涉抄襲，等同宣告台大學術已死，未來將如何說服社會大眾，台大值得納稅人每年擲百億稅金奉養。

這抄襲的藍綠共業代表政治人物有洗學歷的需求，而大學經費短缺，在職專班幾乎已成許多系院的小金庫，互為需要，形成共生結構，故要大學停招在職專班是不可能的。唯有民眾能分辨真假論文，政治人物才會停止洗學歷。我曾建議修正各級選舉法規，候選人取得在職專班學位者，應公開註明在職專班字樣，否則即涉選舉無效。如此一來，洗學歷的政治人物就無所遁形了。

相較於李眉蓁弱勢認錯，甚至被取消學位，林智堅與阿通師卻毫無愧疚地合演一齣甩鍋大戲。在看戲過程中，我感謝林智堅與阿通師幫我們解構與去神化台大，讓台灣的學術界有機會更平等些，學術資源不再被頂大學閥們壟斷。（作者為元智大學資訊管理學系教授）