論文抄襲近年已成選舉必考題,只要候選人有碩博士學歷且在廣設大學後取得,就有可能抄襲。林智堅被爆出論文抄襲,不過是繼政治人物郭國文、李眉蓁後又一例。但之前牽扯的學校限於南部國立大學成大、中山等,此次延燒至全國最高學府台大,又有學官兩棲最佳典範的陳明通護航,直接掀開學術界為政治服務不堪的一面。

阿通師是我台大政治系的學長,長年待在胡佛研究室,專研地方派系。我與他師承不同,學術上沒有深交,但閒聊時,他總鄙夷非研究民主理論的學者。他以不屑語氣問我:「學公(共)行(政)幹嘛?小道也。」我的領域是實證公共政策,揣測他也不懂,但畢竟是學長,不便與他口舌之爭,遂插科打諢帶過。或許學者的個性多為自掃門前雪,就算不認同他的脾性,也鮮少正面衝突,以致他的行事風格多少顯露霸氣。他在陸委會兩任主委任內亦有小道消息傳出,強勢主導,不容副手超越他的見解。故我對他的護航舉動,一點也不意外。

但他解釋林智堅論文產製過程卻令我嘆為觀止,姑且稱之為開放論文(open thesis)吧!在自然科學界,學生執行老師的研究計畫,亦在計畫下分拆不同題目,收集不同樣本或數據,撰寫論文,這形成多人共同發表多篇同一領域文章的現象。故剛出爐的博士需再做3至5年的博後,證明獨立研究的能力,方能申請教職。阿通師仿效實驗室模式,共享樣本或數據,以便撰寫多篇高度雷同的學位論文,在社會科學界是前所未聞的,但有誰能奈他何呢?

正如石之瑜教授所言,社科院雖組成調查委員會,但後續發展如同絕望的哈姆雷特,to be or not to be,皆是死局。若調查結果判定抄襲,選舉如何選得下去,恐怕會動搖小英統治基礎;若結論無涉抄襲,等同宣告台大學術已死,未來將如何說服社會大眾,台大值得納稅人每年擲百億稅金奉養。

這抄襲的藍綠共業代表政治人物有洗學歷的需求,而大學經費短缺,在職專班幾乎已成許多系院的小金庫,互為需要,形成共生結構,故要大學停招在職專班是不可能的。唯有民眾能分辨真假論文,政治人物才會停止洗學歷。我曾建議修正各級選舉法規,候選人取得在職專班學位者,應公開註明在職專班字樣,否則即涉選舉無效。如此一來,洗學歷的政治人物就無所遁形了。

相較於李眉蓁弱勢認錯,甚至被取消學位,林智堅與阿通師卻毫無愧疚地合演一齣甩鍋大戲。在看戲過程中,我感謝林智堅與阿通師幫我們解構與去神化台大,讓台灣的學術界有機會更平等些,學術資源不再被頂大學閥們壟斷。(作者為元智大學資訊管理學系教授)