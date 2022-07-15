民進黨的林智堅從新竹市轉檯到桃園，剛準備好要參選桃園市長，立即被抓到小辮子，指他的兩篇碩士論文涉嫌抄襲。事發後，民進黨人發動大量政治資源為林智堅的論文「正名」，再度顯示民進黨人不重事實及誠信，只講政治利益的本質。

幾十年前，在台灣還沒有《著作權法》的時代，社會的抄襲之風不只見於文章，還遍及樂曲、建築、繪畫、電影、藝術創作等。值得注意的是，以前抄襲者為的是商業利益，而近20年來台灣政界傳出的抄襲事件，圖的都是浮誇亮眼的學歷面子，求的是所謂高人一等的身分。

在政治人物競相攀比學歷之下，本來讀過大學的，就設法去拿個碩士；有碩士學歷的，想辦法也得弄個博士。本土的碩博士不夠唬人，美、英的野雞大學多的是，只要有錢，不必會英文，學歷隨手一揮即來。論文呢？不是花錢找人代筆，就是抄來挪去。

在這種風氣之下，台灣政治人物的學歷平均水平逐年創新高。至於炫麗的學歷背後是不是真有能力相配，或當中有沒有抄襲作假，平時沒人在意，只有在選戰之際或黨派鬥爭當口，會被刻意挑起。這一現象藍綠都有。

台灣最特別的是，學歷被疑有假或論文涉及抄襲，只要是民進黨的人，都沒事，都能通過選民的審核，好官我自為之。但只要是藍營的、國民黨人，就會有事，輕則放棄學歷，公開道歉，重則滿臉豆花退出選舉，自此回家閉門思過。

大家應該記憶猶新。2020年高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁被挖出她就讀中山大學大陸研究所時的碩士論文涉嫌抄襲，當時綠營人士戴起學術專業面具，嚴苛打擊李眉蓁。最終，李眉蓁放棄碩士學位還不夠，綠營政治人物還窮追猛打，把她告進了法院。

反觀民進黨人被質疑論文有假或抄襲的，從蔡總統以降，一路到各層級的官員、候選人，民進黨人卻是全面性的護短，發動所有能動用的政治資源，護持這些人學歷或論文的「正當性」，這次林智堅的論文門也是如此；而且林還敢對揭發他的人提告。

眾所周知，民進黨及綠營這種「嚴以律人，寬以待己」，不論事實，只重自黨利益的護短作法，並非始見於學歷作假或論文抄襲。遠的不說，就拿陳水扁一家的貪腐事件為例，全台人民都知道的「扁家海角七億」貪瀆案，綠營都敢公開為扁家擦脂抹粉辯解，說這不是貪汙。前不久更利用在立法院的多數席次強行修法，把扁家涉及的國務機要費弊案從根本上除罪化。台灣高等法院更二審15日已宣判，陳水扁國務機要費部分免訴。

如果民進黨連總統貪瀆案都敢於用修法手段予以正當化，如今各方質疑的林智堅兩篇論文涉嫌抄襲事件，民進黨自然會動用國家資源，發動綠營及側翼以各種光怪陸離的說法為林智堅辯護。

林智堅10年內的兩篇碩士論文被挑出連錯字都抄進去的離譜狀況，已成了全民的笑談，被戲稱為「抄跑專家」。在選戰開打後，大家可以笑看這齣滑稽戲，看看民進黨上下還能用什麼理由，幫林智堅的論文「正名」！