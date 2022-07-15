上月1日行政院政務委員鄧振中和美國副貿易代表畢昂奇視訊會議後，行政院立即舉行記者會，大肆宣揚達成了一張空白的「台美21世紀貿易倡議」，上頭僅有11個議題，全部是美方基於其利益所給，我方除了照單全收，並沒站在我方立場提出任何想要洽談的項目，例如台商赴美投資的國民待遇等，一副就是完全配合美方的立場。

台美雙方達成洽談倡議的共識只是艱苦之路的開始。記者會之後，我政府做了什麼事外界並不知道，也許什麼都沒做，也可能做了很多，但是利益當事人產業界和相關團體全被隔離在外。

而美方政府可沒閒著，台美視訊會議後，隨即於6月7日公告蒐集彙整公眾意見1個月，利益相關人士可以就議題提出評論或建議。談判在即，與美國政府的民主開放作法相較，我政府若不是在進行黑箱作業，就是輕忽了台灣的利益。

粗略瀏覽台美倡議的11項議題，包括農業、中小企業、勞工、數位貿易、氣候環境等，幾乎和農業、工業、服務業的各行各業息息相關，政府主管機關橫跨數個部會。談判官員明知美國政府在進行公眾意見諮詢，卻不與我相關產業或公協會立即展開溝通，難道他們都已棄業者的利益於不顧？

1990年代我政府為了加入「世界貿易組織」的前身「關稅暨貿易總協定」（GATT），在經建會和經濟部分別成立策略小組、工作小組，整合各部會的談判策略和相關資源，並且到各地和不同產業、團體舉行座談說明會，讓可能受到衝擊的業者和勞工團體知道如何因應及聽取他們的意見。

到了和大陸洽談ECFA的階段，經濟部、農委會和勞委會等相關單位都分別就主管部分和相關業者溝通說明，經濟部從北部到南部各地所舉辦的說明會就達數百場。除了聽取業者的意見，政府並運用台商的影響力，在談判過程協助讓我方爭取到最好的成果。

台美倡議談判能否得到讓人民接受的結果，決定於倡議的定位、談判人員的信心和能力、談判策略與組織等四項要素。以美國的立場，肯定是將該項倡議定位在國際政治的層次，將台美倡議談判豐碩的成果作為其推動印太經濟架構的範本；我政府若一味迎合美方目的，以達成台美倡議作為政治大內宣的工具，肯定就是以犧牲台灣的經濟利益與之交換，談判未開始其結果就已注定。

其次說到談判人員的信心和能力，與美國雙邊談判是一場強弱懸殊的局面。過往與美談判，在強大政治壓力下，我方談判官員心理上往往先矮了半截，經常不敢據理力爭，結果不是以拖待變，就是屈服於美方的壓力。當前政府在政策上全面配合美國，且相較美國官員的身經百戰，我政府官員嚴重欠缺國際談判經驗，台美談判能否爭取到我方所要的利益，委實讓人無法有所期待。

談判策略方面，美方提出倡議的建議及11項議題，事先就有了完整的構想，清楚要達到什麼目標、取得什麼談判成果，甚至完成公眾意見徵詢，可以民意作為談判後盾。但是我方卻和相關業者、公協會、團體等的溝通、意見收集都未展開，各議題我方要護衛什麼、爭取什麼都付諸闕如，遑論形成整體談判策略和戰術運用。

至於談判組織，目前仍不見政府擺出像樣的團隊架構。11個議題分屬不同部會主管，哪些議題歸由哪個部會主政、談判總代表和背後的政策協調決策者又是誰、談判團隊如何運作、民間力量如何組織運用等，均仍不見蹤影。組織未定，如何進行談判準備工作？

台美倡議談判美方明顯居於優勢地位，猶在積極進行準備；我政府面對艱苦挑戰，卻是泄泄沓沓，不見談判隊形、不與相關產業和團體溝通、不徵詢專家學者意見，難道真的是在等著被美國予取予求？（作者為前經建會主委、前經濟部長）