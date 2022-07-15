在2019年趁蔡英文落難之際，宣布參選黨內總統初選，最終鎩羽而歸的賴清德，終於一吐怨氣了！

從前日相安倍晉三的喪禮安排，賴清德得到日方特殊禮遇，得以親友身分參加家祭，可以得出日方是以行動認證賴清德是未來蔡英文接班人的結論。

所謂的親友稱謂，本質上仍是為政治服務的權宜代稱，而非僅因賴本身與安倍家族有密切私交，目的是在合理化賴行程的適宜性，用真實的私交夾帶真實的政治需求，才有可能產生如此完美的演出。

日方此次助攻賴清德可謂是棉裡藏針的大事。以古代封建王朝為例，眾多皇子中，一旦有皇子被皇帝指定代行祭祀大典，將專屬於天子的祭祀權委交其手，等於是被皇帝認可其繼承人身分，底下大臣肯定是了然於胸。

至於為何不是陳建仁？實乃形勢使然，非蔡英文不為也，實不能也。當日方直接作出邀請賴的態度，蔡早難以阻撓，一來時間緊迫，二則一旦交涉替換陳或阻撓賴出行，消息傳出都有礙總統威嚴，更加增添未來在黨內權力交棒的鬥爭紛擾。

由此可觀之，即便蔡對接棒人選心有所屬，然而其所代表的黨內勢力，猶不足以對黨內派系權力分布形成絕對權威，一旦年底地方大選民進黨慘敗，交出民進黨主席之位的蔡英文恐將提前跛腳，正所謂一朝天子一朝臣，黨內實力派必也將改尊儲君賴清德，漸漸將蔡晾在一旁。

此情此景，有如明英宗的「奪門之變」翻版。當年明英宗在土木堡之變被瓦剌北擄大漠，其弟因而繼位是為景泰帝，不料後來瓦剌放回明英宗，景泰帝便將英宗尊為太上皇並加以軟禁，後來英宗聯合朝中黨羽，趁景泰帝病重之際發動政變，最後把景泰帝晾在深宮活活病死。此番賴清德試圖拿回2019年的大位，是否也像極了明英宗復辟故事？

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