一線城市和二線城市，誰對人更有吸引力？

答案可能和你想的不一樣。

01上海急了？

2022年6月底，上海出了個王炸。

6月28日，上海教委聯合四部門發佈了一個通知。在這個名叫《關於做好2022年非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業工作的通知》中，有這麼一條規定：

符合基本條件的在滬各研究所、各高校應屆碩士畢業生，無需打分，可直接落戶。

上海第二次降低落戶門檻。

這是一個月內，上海第二次降低落戶門檻。

6月7日，上海出台的政策是：世界排名前50院校留學生，可直接落戶上海。

落戶大上海，從來都不是容易事。

過去，非滬籍應屆畢業生想拿到上海戶口，要刷滿72個積分。但這72分有多難，下面的積分表會告訴你答案。

在一線城市裡，深圳有好客的傳統：「來了都是深圳人」，優秀的大專生來了也能落戶；在廣州，只要繳滿半年社保，也可以落戶。在上海，這種事從來沒有發生過。

而現在，上海為何一個月內連降兩級門檻，敞開大門搶人？有一個答案是：因為人口外流嚴重，上海急了。

根據國家統計局數據，上海每年的人口增量，在2015年以前，一直保持著雙位數的增長率。2015年以後，增長率落到了個位數，在部分年份甚至出現負增長。更別提今年6月解封，上海出現的「離滬潮」。在媒體報導中，每天有上萬人提著行李離開上海。

在一線城市中，上海並不是唯一的人口負增長城市。從2016年起，北京常住人口連續5年負增長，2021年，北京常住人口減少了2.1萬，「人口負增長」還一度上了熱搜榜。

這些「逃離北上廣」的人，都去了哪兒？

「逃離北上廣」的人，都去了哪兒？

最近的人口普查顯示，2021年，成都、杭州、蘇州、鄭州等「新一線城市」，都出現了兩位數的增長率，其中，武漢人口更是一年暴漲120.1萬。像昆山、深圳羅湖區、寧波余姚、佛山順德這些國內著名的經濟強市、強縣、強區，更是迎來了人才爭相湧入，名校碩博扎堆，的局面。

在搶人這件事上，人才逆流，一線城市居然「不敵」二三線，這讓人想不到，也讓人想不透。

02搶人 已經捲到了縣城

最近幾年，為了吸引人才，各地都沒少下功夫。

如果說上海用的是王炸，那很多地方已經動了核武。

2022年5月上旬，重慶渝中區、無錫梁溪區霸氣出手「搶人」：對獲當地認定的最高級別人才，最高給予1000萬（人民幣，下同）購房補貼支持。

在過去，也有不少城市為「搶人」，大肆撒錢，但就算是杭州、廣州、深圳這些財大氣粗的城市，最高也不超過800萬。

重慶、無錫一出手，瞬間就刷新了紀錄。

但只靠砸錢，力度還是不夠，有時還要包終身大事。

2021年，安徽省人社廳在「留皖大學生工程」中，提出了一個在皖大學生「婚姻幫扶工程」，「國家分配對像」不再是夢。

為了搶人，各地搞噱頭並不是一天兩天。

2017年，房地產市場陷入了低谷，各大城市都需要人口流入，來提振樓市，振作需求。

這個打算，既照顧了當下，又著眼了長遠。

在眼下，那些年輕有為的大學生，就是一張張「行走的房票」。引進年輕人，就是「壟斷」了一個人背後的「6個錢包」。

中國人口面臨「少子化+老齡化」的未來，年輕人將成為「稀缺資源」，本著年輕人「一生二，二生三，三生萬物」來提前佈局，等於買斷了他們未來的「購房期權」。

於是，從2017年起，中國各大城市，都在齊刷刷地忙活一件大事——搶人。

率先打響「搶人」第一槍的，據說是「九省通衢、千湖之城」、號稱「東方芝加哥」的大武漢。2017年初，時任武漢市委書記陳一新，就放出「5年留下百萬大學生」的豪言，並把「搶人」列為「一把手工程」。

成都、西安、杭州、天津等城市也不甘示弱，紛紛祭出人才政策新規：那邊掃碼就能落戶，這邊中專生來了馬上上戶口；這邊中專生能落戶，那邊馬上吆喝，租房就能落戶……

就差沒直接去火車站拉人了。

現在，這場搶人大戰又已經進入新的階段。

送錢大法，從過去的房補，已經蔓延到解決事業。2022年2月，浙江省下了一劑「猛藥」——來浙江的大學生創業可貸10萬-50萬元，創業失敗，政府兜底10萬元。

另一個新標誌，是「搶人」已經捲到了縣城。

今年以來，廣東省和平縣、浙江遂昌縣、江蘇阜寧縣和濱海縣等縣城，都公佈「人才引進計劃」，而且誠意滿滿。

以遂昌為例，符合條件的全日制碩士研究生、高考第一分數段錄取的全日制本科生，來了就獎勵45萬元，全日制博士研究生，獎勵75萬元。

相比之下，深圳引進一個博士，也就補貼10萬元，上海的誠意，就更拿不出手：5萬。

類似遂昌這樣的縣城，自知配套資源不如大城市，只能「掏心掏肺」掏錢，就是想說：

搶人，我們是真心的。

轟轟烈烈的「搶人」大戰，從表面上看，也的確改變了人口流動的方向：

2021年，四座一線城市人口總增長只有12萬，不及過去十年年均新增人口的1/10，「逃離北上廣」正在上演。另一面，是名校碩博士扎堆二三線，甚至縣城。

這似乎進一步坐實了：在搶人這件事上，一線城市幹不過二三線。

03潮水改變了方向，他們改變了選擇

人口流動的背後，是一場正在發生的區域經濟格局巨變。

就在上海放出「王炸」的前一天，北京提出了「減量發展」的目標：未來五年，常住人口比2014年減少15%，城鄉建設用地減量110平方公里。

過去幾十年，為追求經濟總量，各城市對產業的引入態度大開大合，從高端到低端，「拿到籃裡就是菜」。做大了攤子的同時，也讓北上廣深等一線城市功能、產業過度集中。

而在一線城市虹吸效應下，人才、資源又進一步往北上廣深集中。兩重吸納帶來的後果，是一線城市大多「臃腫肥胖」，患上了「大城市病」。

以北京為例，這座面積16400平方公里的城市，在巔峰時期，擠進了2189萬人，平均人口密度達到1334人/平方公里，而像西城區等主城區，人口密度甚至超過2萬人/平方公里。

人口多資源少，政府在教育、醫療、公共交通等方面負擔很重，而這些資源均攤到個人，又顯得資源匱乏。看病難、住房難、養老難、上學難，新「四座大山」壓頂，生活幸福感自然高不起來。

而人口、資源的集中，與城市的經濟增速並不成正比。

2010年-2020年，四座一線城市GDP總和，在全國GDP中的占比，一直在12%左右徘徊，看不出有增長的彈性。

一線城市壓力山大的同時，超大城市虹吸效應，又在擠佔著中小城市的生存空間，讓區域經濟越來越失衡。

過去幾十年，許多中小城市陷入「無產無人」的困境，名字掛著市，實際卻像個大縣城。

把不必要的功能、沒有優勢的產業，外遷到周邊區域。扶持那些經濟基礎較好、位於交通樞紐位置的二三線城市做大做強。既能緩解一線城市的壓力，又能通過這些城市輻射、拉動區域經濟，改變人口流向，承接一線城市壓力，以至於成為新的經濟引擎。

這成了大小城市「兩難自解」的新藥方。

2016年前後，北京、上海開始提出限制人口規模，委婉地「趕人」。

於是我們看到，動物園批發市場、大紅門搬了，西直河石材市場也遷了，留下的是集成電路、人工智能、金融科技等產業卻留了下來。這種限制人口規模，進行「減量發展」的路線，顯然不能解讀為簡單的「一刀切」，而是有策略地「砍掉」中低端產業。

上海的「搶人」，也選擇了「掐尖」。通過爭奪世界TOP50、復旦、同濟等知名大學的人才，服務於它的金融、汽車、信息產業等支柱性產業。

在同一時間，成都、武漢、鄭州、西安這些既有區位優勢，又有資源優勢的城市，在國家支持下，開始朝著第一批國家中心城市發展，也成了區域經濟的「排頭兵」。

以成都為例，十多年前，它就已是互聯網落戶西南地區的第一站，騰訊、阿里、京東均在這裡設立研發中心，多年的沉澱，成都發展成為僅次於上海、深圳和北京的數字經濟城市，誕生了一百多家准獨角獸企業。

2021年，成都GDP同比增長8.6%，僅次於武漢，高於北京、上海、杭州和重慶。

成都的發展，與人口的流入，幾乎是同步的。

2021年，第七次人口普查數據顯示，成都十年間淨流入近600萬，是重慶、上海、北京之後，第四個常住人口超2000萬的城市。

人口流入最多的城市，例如鄭州、杭州、武漢、南昌、福州、西安、蘇州，也大多是承接一線城市的新經濟引擎：2021年，這些城市GDP的增速，大多超過了一線城市。

這些區域經濟中心城市，又能輻射周邊地區，帶動更多地級市、縣市級的發展，催生它們對人才的需求。

展望未來，中國的城市人口爭奪戰依然會持續，各地城市或許還會放出更大的招。

只是，城市打動和吸引人的，除了戶口、補貼等等搶人時的政策和措施，也更要功夫在平時，除了硬條件，也還有軟環境。

當一些城市防疫「層層加碼」時，一句「可隨時正大光明地來」也能溫暖不少人心。（周瑞華）

（本文來源：「華商韜略」公眾號）