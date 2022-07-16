國家發展委員會發布的「2050淨零碳排的路徑圖」，產官學研各自解讀。對於國家第一次提出長達30年的計畫，除了如何對接國際、碳費碳稅交代不清外，一般而言，已具備大國思維架構，在台灣當前防弊大於興利的氛圍下，已相當不容易。

淨零碳排之外，台灣應更重視永續循環的議題，2021年台灣發生了百年大旱的缺水危機，經濟部也啟動了緊急抗旱作業。除了分區輪流停水或減壓供水外，也紛紛啟動了各種緊急開發替代水源的計畫，同時成立了「抗旱國家隊」，包括再生水及海水淡化移動式機組的設立。由於政府應變得宜，加上老天爺的保佑－及時的天降甘霖，讓我們幸運地渡過了缺水危機。

有鑑於此，政府也正式啟動了封存已久的海水淡化廠興建計畫，以因應未來的產業發展。今年（2022）4月新竹及台南海淡廠環評的初審也獲得初審通過，不過，輿論意見分歧，加上今年雨水豐沛，讓好不容易要啟動的海淡計畫蒙上陰影，我們則認為以下的論述或可做為政策採行的參考。

一、全球暖化、氣候變遷造成降雨的異常，未來不患寡而患不均的降雨方式會越來越多。台灣用水主要來自季風及颱風季節的降雨，並利用上游河川水庫來貯存。但近年來因環保團體抗爭及土地取得不易，未來再蓋新水庫的機會越來越困難，甚至不可能，所以才會有多元供水的政策，進而推動新興水資源法的誕生，其中最令人矚目的是再生水及海水淡化水的替代水資源。

二、再生水的用途有其局限。再生水建設雖然是汙水廠廢水回收，符合環保發展的趨勢，也成為台灣發展新興水資源的主流。目前再生水如雨後春筍般的到處推動，但依法規限制及民眾的觀感，它的用途受到限制，只能供食品工業以外的產業使用，而且產出的再生水品質較受質疑。相形比較，海淡水的用途較廣，產出的水質也較值得信賴。

三、海水淡化最為人詬病的是能耗問題，也就是反對者常說的「用電換水」。但近年來，國際海水淡化的技術發展越來越成熟，除了更多「高通量」、「低污堵」的薄膜產品問世外，能源回收裝置也發展越來越成熟，全球每年超過500萬CMD（cubic meter per day；公噸／每日）的新廠投入生產。而隨著更多數十萬噸及百萬噸級的大型海淡廠設置後，市場上的生產成本已可成功降至每噸水0.4美元左右。隨著更多新技術及新材料的引進，低耗能、低碳排的機組，有機會進入市場。

四、未來有機會解決海淡水的污染問題。在污染問題上，現有鹵水排放雖經擴散模式演算，以及國際實廠過去多年的觀察驗證，並不會造成海洋的生態污染。但基於節能減碳的趨勢，近年來國際海淡協會針對鹵水排放提出各種回收再利用的技術，其中包括海上採礦、鹽鹵製造及滲透壓發電等技術。而隨著科技的發展，未來一定可以找出更具經濟效益的產品。

五、企業在面對缺水、缺電的潛在風險下，除了節水、節電的傳統思維外，應採取更積極的「水資源正效益（Water Positive）」用水策略。從過去使用自來水與民生及農業爭水的方式，到自籌或購買更多的新興水源，也符合企業ESG的潮流趨勢。如此一來，就有「換水機制」的效益產生，而且可省下政府再增加開發傳統水源所需要的經費。

台灣四面環海，海水又是永不乾枯的水庫，也是最為穩定的替代水資源。過去國內因不缺水，加上水價太低，海水淡化雖是國際上的顯學，可是在國內是不被重視的冷門科技。政府部門及大學裡的專家學者少之又少，但隨著缺水問題難解及高科技產業發展的用水需求，水電穩定供應已是國內不得不重視的戰略物資，海水淡化廠的興建及技術發展，已是產官學研各界不得不正視的問題。

如果能形成共識，在政府政策支持下，能有更多專家學者的投入，並吸引更多的業者參與，未來配合再生能源業的發展，讓台灣建構更具韌性的水電產業，同時也可扶植產業發展，使水電產業由輸入型的產業轉為輸出型的產業，創造ESG的外匯收入。

綜合上述，多元供水既然是政府的既定政策，台灣四面環海、加上國際海淡廠及國內離島的多年經驗驗證，海水淡化絕對是可靠且穩定的供水來源，而我們更要珍惜老天爺給台灣天然的充沛資源。