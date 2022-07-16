7月15日中共清瀾港海事局11時36分，發布7月17日0時至7月20日24時，共軍將在海南島東側至西沙一帶海域進行軍事訓練，範圍7點連線9萬8千平方公里，此時正當美航母「雷根」號進入南海活動之際，預計前往越南峴港訪問。中美雙方海軍此刻劍拔駑張，引發國際關注。

美海軍「雷根」號打擊群於7月13日由菲律賓海進入南海，同時「班福德」號驅逐艦進入西沙海域，擔任美航母北面防區側衛任務，共軍南部戰區海軍派遣駐廣東湛江054A型護衛艦「咸寧」號/500，對美進行跟監之外，共軍運-8反潛機1架特別在我東沙以東國際空域進行空中警戒任務。

根據國防部即時軍事動態發布，7月15日共機9架（運-8反潛機1架、殲-11機2架、轟-6機1架、殲-16機2架、殲轟-7機2架、運-8遠干機1架）、另推斷為作戰艦之艦載直-9反潛機1架（推斷艦載直9反潛機是部署上東部戰區海軍054A型護衛艦黃岡號/577）在我東沙以東海域上空活動。共機總計10架，在台灣西南國際空域，反應美航母打擊群。

首先，翻查共軍在去（2021）年8月6至10日共計5天，在海南島以東至西沙一帶海域，範圍8點連線約10萬平方公里進行軍事訓練。8月8日越南軍事記者Duan Dang於推特公布一張衛星照片，指稱中共「山東」號與包括「055型」飛彈驅逐艦等20餘艘戰艦在前者劃定的演習區域「活動」。

其次，共軍也曾於2020年8月24日至29日海南島東南部海域進行軍事訓練活動。當時，軍事訓練區域涵蓋至西沙群島永興島北部海域，隨後媒體證實，解放軍8月26日上午分別從浙江及青海，向南海試射東風21D及東風26。當天上午美空軍1架RC-135S彈道導彈偵察機從沖繩嘉手納基地起飛，前往南海附近開展偵察行動。

最後，針對上述情況，進行比對分析，7月17至20日在海南以東至西沙一帶海域，係為中共南部戰區海軍例行性艦隊層級軍事訓練，期間可能將從事各類型防空反艦反潛等各科目與各型飛彈試射訓練。相信，美軍前述時間，將派遣各型偵察機、以及運用衛星偵照與各型監偵系統對中共艦機進行情蒐，以為後續應處。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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