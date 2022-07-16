剩食廚餘儼然是現代消費社會的一大環保問題。而且這個存在已久的問題，在目前景氣已經停滯不前、通膨壓力節節攀升的大環境下更顯迫切。不只消費者要改變消費習慣，企業廠商更應該從源頭做好總量控管，末端設定好回收機制。畢竟環保三原則的「減量、再利用、回收」，源頭的減量最為重要。一開始沒有浪費，也就沒有最後還需要尋求二次利用和回收的必要了。要能不過度生產消費，也不浪費可用資源，方可達成經濟上的有效利用，和大趨勢下的減碳環保風潮。

美國日前公布6月的消費者物價指數CPI，和去年同期相比增加超越市場預期的9.1%，創下自1981年11月以來的逾40年內的最大增幅，顯見通膨壓力之大。而指數中佔了比例不小的一項，正是所有人每天都會消耗的食品飲料類。既然食品飲料的價格不斷上漲，就更不應該浪費這些成本越來越高、越來越有價值的糧食資源。

台灣一般的街邊小吃或小商家，礙於規模和技術，可能還沒有辦法這麼快轉型，但是規模、密度都已經高度發展的便利商店，理應要發展出比現在這樣過期了就拆掉包裝丟進垃圾桶，寧願銷毀也不想想有沒有可能發展出有系統並且標準化又合乎安全規範的捐贈或回收機制，不要浪費這些食物飲料。

常常在便利商店看到店員把貨架上剛過期的食品一籃一籃撤下來，通通丟進垃圾桶扔掉。那種感覺就像台灣果農辛辛苦苦種出來的芒果送到海外，卻因為檢驗標準不同被迫要整批銷毀一樣讓人心痛惋惜。

目前雖然已經有超商業者陸續推出在食品飲料包裝過期期限將近之時，以打折的方式吸引消費者購買，希望藉此減少賣不出去必須銷毀的浪費，但顯然效果還是有限。而且以超商營利的模式來說，總公司一定是希望加盟店多多訂貨、多多進貨，營業額才會好看。股東們每年在看財報時或許只注意到今年的銷售額又增加多少，看起來又多賺了多少錢，但對於這些數字背後到底累積了多少的浪費或許渾然不覺。高通膨、高物價、低經濟成長的此時此刻，或許正是改變的好契機。

過去兩年多，受到疫情影響，再加上烏俄戰爭之後多變的國際局勢和國際貿易阻礙，世界各國此刻都面臨非常嚴重的經濟壓力，甚至還有頂不住的國家像斯里蘭卡宣告破產。民眾以往的消費習慣，與企業商家此刻要面對的消費者和市場，其實都不得不轉變。

就連美國過去這樣的消費大國消費者，都不得不承認過去不斷買買買，以大量消費為主流的生活型態已成往事。隨著經濟成長停滯、失業率攀升，各國央行跟著美國聯準會升息，祭出緊縮貨幣政策，一般民眾莫不精打細算過日子。不妨趁此機會檢視過去的消費行為，還能順便讓自己成為更符合綠能減碳新趨勢的環保人。

（作者為口譯工作者）

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