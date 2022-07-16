陳時中轉戰台北市長，衛福部人事跟著異動，由次長薛瑞元接任部長，蕭規曹隨，不令人意外；但由醫福會執行長王必勝升任次長並兼任疫情指揮中心指揮官，這就跌破眾人的眼鏡。畢竟，裡面牽扯太多令人訝異的黑幕，實在讓人腦筋轉不過彎來。

先前傳聞陳時中要參選時，已掀起衛福部長爭奪戰，各方角力不斷，最後的拍板，一看就知道是陳時中的意志貫徹，可說蔡英文力挺陳時中到底，不僅讓他順利參選，也讓他安置衛福部人馬，無後顧之憂。

薛瑞元是陳時中的副手，可以無縫接續他的工作，而且外界對於陳時中所有作為的批評和質疑，薛瑞元可概括承受，更可以隻手遮天。陳時中在防疫期間的政策決定、獨厚綠友友的標案，薛瑞元和陳時中已是利益共同體，對陳時中來說，這是最放心的接班人。

而王必勝接任次長本有爭議，畢竟，政府官員有婚外情，不是社會能普遍接受的事，在過去必定是立馬走人，毫無商量餘地。但是在蔡政府治下，這是小事，事件爆發時，陳時中不僅沒有將他換下來，反而當作沒事一般，繼續挺他擔任前進指揮所指揮官，這次更提拔他接手指揮官的職務，讓外界大感詫異。

畢竟防疫指揮官所負的責任非同小可，先前傳過的陳建仁、賴清德不論在專業和位階上都更合適，現在一下將防疫指揮官降格，是想把疫情降級，不管老百姓死活了嗎？而且部長要聽次長的指揮，這是什麼政治倫理？前台南縣長蘇煥智批評「這真是一個權責及指揮系統完全混亂的體制」，為什麼會這樣？就得問問陳時中身上藏了多少貓膩。