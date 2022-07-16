世界正在向前日本首相安倍晉三說再見，生前安倍提出「台灣有事就是日本有事」之說，可見在他心中台灣不只是朋友，更像是家人關係。安倍喪禮儀式在東京增上寺舉行，來自世界各地的政界人士出席，其中包括中華民國副總統賴清德，但他參加的是家祭而非公祭，代表著賴清德在安倍家族心中，比朋友更像是親人一樣。

日本媒體大幅報導賴清德訪日，沒有過多的解讀此行是否由「總統蔡英文指派」的報導。在台、日官方回應上，無論是日本外交部長林芳正，還是我方總統府外交部的回應都是「私人行程」，沒有評論。反倒是台灣賴清德嫡系人馬單方面放話是「總統蔡英文指派」、「特使」反應兩極。

同樣赴日參加喪禮的還有美國國務卿布林肯，布林肯轉交拜登親筆慰問信，這是正規外交禮儀，如果賴清德銜蔡總統之命，前往日本弔唁，應該也有轉交親筆慰問信，或起碼轉達蔡總統哀悼之意。然而，翻查日本主流媒體新聞，類似布林肯外交禮節的作法卻付之闕如。

正因為副總統賴清德對外低調的私人行程，對內卻高調外交突破，引來朝野非議，也引起輿論質疑到底賴副總統弔唁安倍之行，是否真的獲得「總統蔡英文指派」，引人遐思。

打開外交史，喪禮外交也是一種高層次的外交活動，任何葬禮都是哀悼活動，但政治家的告別儀式還有一層政治性意涵，來訪各國政要齊聚一堂，進行非正式交談，這是建立政治聯繫的機會，也許這就是賴清德為自己與美日政界人士製造交換意見的機會，所以大家可以在媒體上看到，賴清德充分展現高超外交手腕，凸顯出賴清德與日本政要關係相當密切。

據了解賴清德是受到安倍家族的邀請，得以拿到簽證赴日，用親友身分出席三場家祭，與日本首相岸田文雄、副首相麻生太郎、內閣成員，以及前首相森喜朗、自民黨幹事長茂木敏充、高市早苗等日本政要一同送行安倍最後一程。

喪禮外交提供了與特定國家領導階層建立關係的機會，這是各國政要密會或者對話管道之一，藉此改善關係或者針對某些議題達成共識的場合。適巧副總統賴清德短短兩天一夜行程，其下榻的大倉飯店，旁邊就緊臨著美國大使館，無論是日方有心為之或台灣駐日代表處安排，更見政治敏感。

2024年台灣將舉行總統大選，賴清德若有意更上一層樓，這場高調的喪禮外交秀，不僅僅只是讓中國大陸面子掛不住而已，更有開啟台日關係新階段的思維，拿句美國經常使用「你死了，我飛過去」（You die, I fly）的玩笑話，反映了台灣政壇的政治現實。（作者為台灣國際戰略學會副研究員）