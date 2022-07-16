防疫指揮官在衛福部長陳時中辭職後，由新任衛福部政務次長王必勝接任，外界解讀認為，指揮官層級下降代表「防疫另類降級」。然而，以目前Omicron BA.2新增仍有兩萬餘，且BA.4/5蠢蠢欲動的態勢來看，仍應謹慎面對疫情，短期內防疫不宜貿然降級。

BA.2疫情雖已走向緩解，甚至陷入平原期，每天新增維持2萬左右達一個月以上。以目前同一天發病者的致死率超過萬分之18來看，每天死亡人數至少仍會有40人以上，勢必讓BA.2的死亡總數突破8000。

致死率到了6、7月不只沒有降下來，仍持續微幅上升，代表即使抗病毒用藥越用越多，仍無法抵銷高高齡致死率攀升的趨勢，目前80歲以上致死率從兩個月前的2%增加到3.7%。

國內已傳出首起BA.5家庭群聚，事實上未檢出的BA.4/5染疫黑數恐怕更多，而以國外經驗來看，BA.4/5無法避免地將在國內引發新一波流行。這波流行的規模多大，取決於防疫手段，而如果國人已經鬆懈，人流指數持續提升，加上政府防疫也降級，那麼新增曲線高度有可能超過BA.2的一半。

國外最新研究顯示，已感染過Omicron BA.1或BA.2，對BA.4/5的輕症保護力約8成，代表雖有免疫逃脫，仍存在相當的免疫力，問題是台灣的BA.4/5疫情將在9月以後蔓延，屆時BA.2帶來的免疫力已經下降，重複感染的機會就會升高。而對於未曾感染Omicron的人，由於BA.4/5的疫苗突破力相當強大，而且傳染力比BA.2高，因此染疫機會不小。

以BA.2的2成染疫率，加上黑數抓個1成來算，台灣至少有7成人口從未感染Omicron，而這些人即使打了三劑疫苗，如果已經超過3個月，對BA.4/5的輕症保護力相當有限，因此可能有5成人口有機會感染BA.4/5，使得新增曲線達到BA.2的一半高度。

目前人流指數因為疫情緩解，已回升13%，來到今年3月下旬爆發BA.2疫情前夕的水平，有可能給BA.4/5可乘之機，造成疫情擴散。BA.4/5的傳染力是BA.2的將近2倍，如果民眾社交與群聚也提升，那麼染疫人數就可能突破BA.2高度的一半。

雖然BA.4/5的致死率沒有升高，但以萬分之18來說，只要帶起BA.2約1/4高度的疫情，就可能額外造成2000人死亡，讓Omicron死亡總數突破萬人。

事實上此次指揮官層級的調整，可能是基於防疫專業考量。在BA.4/5疫情尚未明朗前，不宜將新冠疾病從法定傳染病五類降到四類，以免民眾防疫鬆懈，造成染疫黑數與死亡人數激增。高高齡長者的保護仍是下階段防疫重點，尤其要避免長照機構掀起BA.4/5疫情與重複感染。9月後開學，兒少將是BA.4/5防疫的重點族群，如果疫情再起，屆時可能又須採用線上學習。入秋以後，室內群聚更密集，口罩不只不能拿下，還須戴得更勤。各醫院的專責床位已陸續調降，BA.4/5也不至於造成醫療緊繃，但專責病房可能到年底都無法取消，甚至到了9月以後必須再度調升。（作者為醫師）