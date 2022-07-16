Omicron亞型變異株BA.5燒進社區，國內已首見在社區檢出本土感染者，專家一再提醒，8月恐是下一波以BA.4、BA.5流行為主的疫情高峰。觀察鄰近的日本，BA.5現已取代為主流病毒，確診數迅速飆升，不僅突破單日9萬，亦逼近上一波的10萬高峰，日本政府強調，原訂7月上旬推出的觀光補助，因疫情再起，暫延至8月底，反觀國內卻毫無警覺心，交通部近日大推國旅補助方案，做法與目前國際疫情背道而馳，令人憂心下波BA.4、BA.5一旦大流行，國內恐無招架之力。

國內疫情逐漸平緩，目前單日新增約在2.5萬例左右，有專家指出，確診人數要低於總人口的0.1％以下，才代表疫情大幅下降，以台灣人口計算為2.3萬例，推估8月底可達標。不過，這並不表示面對疫情，國人就可以掉以輕心，以紐西蘭為例，其確診人數到0.1％後又往上升，韓國則是降到0.1％以下時，還持續走了一段時間。

而鄰近日本最近也進入新一波新冠疫情，其中BA.5取代為主流病毒，其高傳播、高免疫脫逃特性，打過三劑疫苗或確診過患者都有感染風險，東京大學研究報告也指出，BA.5致病率比BA.2更強，染疫後體重可能下滑，肺炎現象也較嚴重。

BA.5在國際肆虐之際，國內也在社區檢出本土感染首例，值得注意的是，這位北部20多歲女性本土感染者，已接種3劑疫苗，半年內都沒有出入境紀錄，目前感染源不明，無論指揮中心或是民眾，都應提高警覺，留意後續發展，避免或是及早掌握BA.5群聚事件的發生。

雖然指揮中心先打預防針，指BA.5及BA.4遲早進入台灣社區，要全民防疫基本功做確實，就能有效抑制疫情，降低病毒危害，但指揮中心不能只要求民眾，在國際Omicron亞型變異株BA.5及BA.4嚴重流行之際，自己也應做好監測工作，近來衛福部長及指揮官換人，指揮官更由政次兼任，不難看出民進黨政府有意淡化疫情，讓疫情降級，只是Omicron亞型變異株BA.5及BA.4仍來勢洶洶，指揮中心有掌握嗎？有做好準備了嗎？

（作者為前彰化醫師公會理事長）

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