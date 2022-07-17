今年6月下旬，美國德州發生超過50位偷渡客，被活活熱死在貨櫃車的慘劇，震撼美國社會輿情。事實上，非法移民的偷渡入境，進入之後，再由人蛇集團分批運送到全美各地，類似事件幾乎天天都發生在美墨邊境的不同角落。非法移民的問題，拜登總統能否提出有效的因應對策，勢必影響到11月的期中選舉結果。

美國南方共有四個州和墨西哥接壤，邊界超過3,000公里，由西到東，分別是：加州、亞利桑那州、新墨西哥州及德州。由於眾議院議員每隔兩年，就要全面改選，美國人口最多、土地面積第二大的加州及人口第二多、面積最大的德州，就成為兵家必爭之地。依據2021年最新的人口普查結果，加州有52個席次（減少1席），德州有38個席次（增加2席），再加上亞利桑那州（9席）和新墨西哥州（3席），合計102個眾議員席次，占435位眾議員將近四分之一。

兩個經濟大州，成為非法移民的最好落腳地，其來有自。美墨邊境合法往返的人數，每年高達3億人次以上，邊城經濟的發展，明顯受惠於季節性的勞工需求。由於兩國經濟發展程度的不同，密集的人民往返，民用與商業車輛的進出，以及定期或不定期的勞動需求，既是遠因，也是近期事件的導火線。

美墨邊境城鎮的繁榮景象，產生兩個負作用。一方面，合法人力仲介，獲利遠高於合理的營業收益。另一方面，除了合法進入美國工作，就此不再返國而成為非法移民的勞工之外；更進而有之，美國各州邊境對接的通關入境檢查哨，在墨西哥這邊的鄰近城鎮，就成為偷渡集團的出發點或根據地。

依據「美國人權倡議」的統計，非法移民死亡最少的2020年（247人），以及最多的2021年（557人），都是在現任的拜登總統任內。而死亡人數最少和最多的過去兩年，德州州長是2015年迄今的阿博特（Greg Abbott），而對於德州檢察長出身的他來說，這兩年有如此大的落差，是因為政治上和政策上，與聯邦政府的重大齟齬。

6月底發生在德州大城，聖安東尼奧市郊，人蛇集團的偷渡貨車，因為司機逃跑，造成車廂內被悶死人數超過50人的慘劇，共和黨的德州州長阿博特，指責這是拜登總統「開放邊境政策」的失敗所致。

因為，阿博特州長在4月15日，取消針對墨西哥商用車輛的入境檢查，同時要求對方的塔麻利帕斯州（Tamaulipas）加強對於出境車輛的檢查，減少車輛阻塞在檢查哨的時間，以加速通關，彼此互惠。在此同時，阿博特主張，延續川普前總統的「（疫情）大流行驅離」（pandemic expulsions）政策。為了防止疫情的傳播和擴散，就算尋求庇護、無論是否進入等待審查程序階段，這些民眾都不得停留在美國境內，這項「仍然在墨西哥」（Remain in Mexico）的計畫，是執行「嚇阻式的防制」（prevention through deterrence）的重要一環，才能夠遏止部分偷渡客和人蛇集團，成群結隊，前仆後繼前往美國。阿博特因而譴責，在拜登總統的決策下，6月1日終止此項規定，卻令墨西哥政府不需要採取更積極的防制作為，造成非法移民有恃無恐的邊境闖關。

對於美國政府來說，非法移民的問題，是一個典型的政治問題，因為拉丁裔選民占全美國人口直逼20％。兩大政黨無不提出政策方案，爭取人口快速成長的拉丁裔選票。尤其是拉丁裔的國會議員，反對川普前總統的邊境高牆政策，對於收容與安置的不人道待遇，也強力發聲。也因為如此，拜登總統就任後，很快就指派副總統賀錦麗處理這個重大議題。

疫情期間的生活困頓及今年全面復工後的缺工問題，是政治爭議之外，另一個促成大量移民湧入美國的經濟背景。無論是瓜地馬拉的飢荒，或是短期工作簽證名額，遠遠不能滿足市場需求的結果，薩爾瓦多和宏都拉斯的人民，無不是為了追求美國夢，扶老攜幼，鋌而走險。換言之，只要墨西哥及其鄰近的國家，民生經濟凋敝，美國就自然而然的成為非法移民的沃土，源源不絕的偷渡事件，也就成為一個無解的政經社會的超級難題。