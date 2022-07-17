近日台灣股市跌跌不休，從年初18000點殺到14000點的整數關卡。護國神山台積電更是從最高點688元起跳水，殺到近日最低點447元，累計跌幅更達35%，光台積電的市值就縮水3兆6000億元。

雖說本次股災政府號稱是因為國際情勢不穩所造成，但說穿了其實就是國內新冠肺炎疫情爆發，台灣整體經濟嚴重受創所導致！

去年本土疫情大爆發，國內疫苗數量極度不足，還要靠著世界各國愛心捐贈疫苗，才能讓台灣度過危機，台灣變成了疫苗乞丐，結果郭台銘董事長要幫忙買，蔡政府還不讓買，最終還是因為輿論沸騰，蔡政府才勉強同意讓郭台銘董事長採購救命疫苗！

到了紓困階段則是荒腔走板，在野黨立委多次招開記者會，呼籲政府補助規則應該要便民，換來的卻是蔡政府的亂搞，一改再改補助規範，改到最後就是基層民眾看的到，卻吃不到紓困補助！

到了振興階段更是傻眼，發個5千元給全民，蘇貞昌就講的好像是發5萬元給民眾一樣，還棄現金硬搞出個振興券來，平白多花了全國納稅人數十億的印製成本，若把這幾十億省下來，拿來補助給受傷嚴重的餐廳與旅遊產業，不是皆大歡喜嗎？！

面對後疫情時代，蔡政府無能，換來的就是台灣的薪資停滯了，退休年金減半，勞健保調高了，油電通通大漲了，物價快速通膨了，青年失業率飆升了……，諸多的負面消息，鋪天蓋地而來，結果就是造成國內經濟狀況不好，連帶影響整體股票表現。

11日國安基金宣布不進場護盤，12日一早台股開盤重挫，諸多股民看政府已宣布不護盤，就開始忍痛殺出自身手上的持股，諸多小股民都被融資追繳令追著跑，一時間台灣小股民們血流成河。未料12日當晚政策髮夾彎，國安基金宣布進場護盤。

國安基金是為了因應國內外重大事件，透過政府力量維持股票金融市場穩定，國安基金就是政府穩定台灣股市最後一道防線！但今日台股還在14000點上下震盪，對比之前幾次國安基金進場時，台股都下殺在萬點以下的狀況，本次宣布進場，是否過草率？

這樣的進場時間就讓許多民眾高喊「看不懂」，也讓股民瘋傳是民進黨的金主施壓，要求民進黨護盤，政府才趕緊動起來，但「民眾的正義才是正義」，護盤只護到大戶不是正義，這也讓我們懷疑到底蔡政府是在護盤？還是在炒股？

但這也應驗了蔡政府就是無能搞經濟，只能硬生生將國安基金變成了股票禿鷹！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※