我的交換學校在台中，所以對於台中也就更加熟悉，逛得也更仔細，但是印象最深的大約還是高美濕地了。

可能是我對濕地有一種執念吧。

一路晃晃悠悠，往海邊去了。

高美濕地的落地最迷人，當看到一排一排整齊的風車時，就離濕地很近了。

大約拐了好幾個彎之後，就到了木棧道的入口處，灘塗上面仔細看就會發現有好多小蝦小蟹。

走到木棧道的盡頭，就可以下灘塗上了，泥很軟，很舒服。

高美濕地。（作者提供）

高美濕地。（作者提供）

當然重頭戲還得是夕陽。

高美濕地的日落是喧鬧的、開心的，伴隨著和小夥伴們的笑聲，玩水、拍照，一直到盡頭。

高美濕地看落日。（作者提供）

誰又會忍心放棄美麗的風景而早早收場呢，因為再見之後，至少到現在，也再沒有見過。

或許和人生的相遇一樣，曾經那一段很開心，治癒自己的經歷，在未來日子的一地雞毛中，會常常被想起，會常常被懷念。

也會想，以後還有沒有機會再相遇、再經歷，就算再見，還會不會有那時的心境。

那是一段青春，是指尖彈出的，是閉上眼睛就擁有了一切的盛夏，隨風去了。

如果我居住在台中，高美濕地大概就是每週都會去的一個地方了。

生活中很多事情其實就是「非必要」的，就像公眾號《人物》所言，「這段生活旁逸斜出，無關你的目標、KPI...但是你從中收穫了另外一些東西，幾分自由，一些愛，或是一些如何生活的可能性。」

我也追過很多的濕地與夕陽，看遍山川美景，都需要花費很多時間在路程上，但是卻是日常瑣碎生活之外的，治癒的經歷。（輝輝）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）