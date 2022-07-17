第14屆海峽論壇今開幕，主會場設在廈門，論壇大會明登場。（新華社）

2022年第14屆海峽論壇大會在廈門舉辦，這次線下活動邀請台灣各界嘉賓約2000人，其中集中活動期間，邀請台灣嘉賓約1000人；安排了青年、基層、文化、經濟交流四大版塊43場活動，有關設區市同期舉辦的有12場活動。本屆海峽論壇積極引導支持台胞參與「十四五」規畫實施，融入新發展格局、參與高質量發展和共建「一帶一路」，在兩岸融合發展中獲得實實在在利益。

中國國民黨副主席夏立言以預錄方式在論壇致詞。夏立言提出三點呼籲並強調在「九二共識」基礎上繼續推動兩岸交往對話，堅持「反對台獨」、由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。夏立言表示，面對當前國際情勢和兩岸關係的新形勢，國民黨遵循黨章、黨綱規定，延續過去8年執政期間的基本方針，在「九二共識」這個務實基礎上繼續推動兩岸交往對話。他也向對岸喊話，要落實《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》和《兩岸投資保障和促進協議》，以保障兩岸經貿合作交流。

大陸全國政協主席汪洋則在第十四屆海峽論壇致辭時指出，只要台灣當局承認九二共識，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。不約而同，無論夏立言或汪洋都提到了九二共識，具有現實意義。

汪洋同時指出，儘管兩岸貿易中，大陸每年存在大量的逆差，仍然堅持向台灣開放市場；儘管台灣學者不斷鼓吹脫鈎，但我們一如既往的鼓勵廣大台企來大陸投資行為；儘管民進黨當局百般阻擾兩岸的交流合作，我們仍千方百計為台灣同胞，特別是台灣青年來大陸學習、就業、創業生活創造良好。大陸支持福建探索海峽兩岸融合發展的新動力，擴大科技、教育、文化、衛生等領域的合作，支持兩岸鄰近地區基本公共服務的均衡化、便捷化，建設兩岸融合發展示範區。汪洋又提到鄭成功，說明兩岸不能分裂。

事實上，海峽論壇已經是兩岸民間基層交流的品牌性的活動，一個真正屬於兩岸民間，成員最廣泛、議題最多元、同時也是兩岸最不具政治性議題的民間論壇，然而，台灣方面卻認定它是一個統戰論壇，因此並沒有把握住讓兩岸基層民眾相互了解、增進互信的契機，實屬可惜。

海峽論壇雖然是大規模的論壇，青年、基層、文化、經濟交流等四大版塊就是大陸當局目前對台特別重視的四大群體。大拜拜海峽論壇看似發揮不了甚麼具體的兩岸突破，新冠疫情後還有縮小規模的情況，但海峽論壇對於推進兩岸關係和平發展及增進民眾融合，仍然具有相當正面的功能與價值。

海峽論壇的主題往往是以擴大民間交流、加強兩岸合作、促進共同發展為宗旨，在「兩岸一家親」理念下，堅持兩岸「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，為緊張敵對的兩岸關係緩和，並增進兩岸民眾心靈契合，海峽論壇始終持續發揮積極正面的作用。

海峽論壇的重要指標意義並不在於解決兩岸政治問題，而是溝通交流民間意見，始能民間充分融合發展，海峽論壇是台閩兩地稱職扮演兩岸事務性交流的平台者角色。它對於推動有關兩岸交流合作中政策性、事務性事項的落實，具有不可抹滅的價值。它的民間特性展現在每屆不同的主題上，充分發揮福建作為兩岸前沿位置優勢，以閩南文化、客家文化、媽祖文化等中華文化為聯繫關鍵，廣泛開展大陸與台灣各界民間各階層的交流活動，使論壇每年成為兩岸交流的盛會。

對於未來海峽論壇的期待，期許能將兩岸關係和平穩定與促進兩岸融合發展兩者充分結合，此論壇能夠得到兩岸雙方高層的支持，這種支持包括經費、人員、法制、參與度、職務配合等，並且要經過時間的考驗，持之以恆的永續維護，使海峽論壇成為不折不扣的和平論壇。

首先，海峽論壇的主動積極正面性應當充分發揮，帶動了兩岸民間的廣泛交流，促使兩岸經濟合作共謀發展，兩岸需要和平與發展，兩岸各項交流也勢不可擋，海峽論壇無疑地使兩岸交流更加深化，海峽論壇就只是非常單純的在於促進兩岸民間交流，因此不必刻意強調其政治性與官方性，而是順應兩岸關係發展的需要及兩岸民眾的需求，使兩岸能求同存異，以包容心及智慧來開創兩岸合作的新時代。

其次，海峽論壇在各分論壇中，應當強化更多元服務民眾的功能，特別在E化及大數據方面兩岸亟需要交流，在兩岸融合發展方面，使兩岸制度對接、民心相向、訊息對稱、多面向推動及落實問題的解決，以解決問題為導向，使各分論壇活化起來。

再者，應當強化海峽論壇的文化民族意義，兩岸要融合發展，需要在中華民族與中華文化的共識基礎上進行思想意見的交流；創造各種兩岸民間正常合作交流的機會，以創新思維推進各項交流，發揮兩岸文化共享、互補、包容與参與，使海峽論壇具有更深刻的文化底蘊。

另外，海峽論壇使更多台灣民眾走入大陸社會，更能清楚認識大陸，避免被誤導與誤判。海峽論壇就融合方面，加強兩岸民眾間相互理解與共同發展，融合不只於描述現在狀態，更是在未來是一種夯實兩岸民眾心靈契合的狀態。融合發展已經從實踐層面上升為理論層面，不僅指兩岸經濟社會的融合發展及具體政策措施，而融合發展是新時代推進兩岸關係，由和平發展邁向中華民族共存共榮。

總之，海峽論壇不只是要照顧在大陸的台商、台胞、台生，還要積極解決在台灣的民眾疑問，大陸推動兩岸融合發展，從落實具體同等待遇，期盼讓越來越多台灣同胞來大陸發展，這就是大陸從寄希望於台灣人民到給希望於台灣人民的轉變，從走進台灣到走出台灣，這便是海峽論壇未來努力的目標。

大陸辦了14屆的海峽論壇非常不容易，從初始到青年，期盼未來的海峽論壇辦得更精緻、更有效率、對兩岸人民都有實質的幫助，能夠增進兩岸民間相互了解，化解彼此間的隔閡及敵意，特別是對於年輕世代，讓兩岸青年都能對與未來有新的想像與發展機會。

因此，兩岸關係和平穩定發展需要海峽論壇來夯實，兩岸民間融合發展實為海峽論壇的總目標。中華文化與中華民族之兩岸共識需要海峽論壇來體現，中華傳統文化仍然是兩岸同胞共同的心靈根脈和心靈歸宿，兩岸關係和平的曙光，必須靠兩岸各種形式的海峽論壇來維繫，設法化解兩岸危機，迎向台海和平穩定與促進兩岸融合發展。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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