陳時中競選團隊火速成形，最令人側目的是高嘉瑜竟然也是成員之一，不僅藍營訝異，綠營更是砲聲隆隆，因為防疫期間高嘉瑜不斷地跟陳時中唱反調，說兩人是死對頭也不為過，現在兩個死對頭竟然抱在一起跳起了華爾滋，就有點不可思議了，原來政治也可以這樣玩，忽友忽敵完全沒有違和感。

最大的可能當然是民進黨不願放棄港湖這塊綠地，說什麼也要給他保住，因此中間跟高談的條件、給的好處甚或施的壓力絕對是排山倒海令高難以承受，高嘉瑜雙拳難敵四手，只好勉強答應，然而層峰仍不放心，在高答應次日，立即將林秉樞放了出來，令高直呼｢晴天霹靂｣。

為了年底這場選戰，民進黨早就開始部署，一個小小的家暴案件何以要羈押8個月？林秉樞本身就是張牌；是否羈押、羈押多久、何時出來？陳時中是否確診還是個謎、就有理由不參加會議、淡出防疫指揮系統。有人說陳時中競選團隊成立迅速，這哪叫迅速？疫情根本沒人在管，民進黨全力放在選舉這件事上。

或許高嘉瑜當初答應是｢人在曹營心在漢｣，但林秉樞不是雷神，他是監視妳的一顆導彈。

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