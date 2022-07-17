俄羅斯入侵烏克蘭，拜登帶頭要求世界各國經濟制裁蘇俄，杯葛俄羅斯化石燃料的出口，造成全球化石燃料的全面上漲。台灣發電配比中，化石燃料占比高達83.4%，台電公司的供電成本大幅飆升，將連帶電價飆高。經濟部於6月27日召開111年電價費率審議臨時會，審議會決定，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度。同時考量民生物價穩定性，住宅1,000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。經精算後，平均漲幅為8.3%。經濟部表示，此次調整後，將影響上市櫃公司約290億元。在審議前，媒體報導說台電今年累計虧損已達500億元，而中油吸收了進口液態天然氣的漲價，今年累計虧損也有800億，故目前的漲幅並無法完全解決中油與台電虧損的問題。

由於政府能源政策錯誤，廢棄發電成本非常穩定的核能發電不用，反而大幅拉高成本不穩定的化石燃料發電占比，讓供電成本的的增幅失控。現在，政府決定放民生用電一馬，由用電大戶單獨承擔漲幅，這是政策決定；出發點是什麼，各人各黨自有解讀，在此不評論，但民眾應該認知到，由大用戶承擔漲價的衝擊，純由供電成本來看，對大用戶來說是不公平的。

電力系統的供電成本包括三部分，發電、輸電、與配電。電力系統將電力設施發的電升壓到345 KV或161 KV，壓力的升高可以降低電能在傳輸時的線損，這部分的花費為輸電成本；高壓電送到使用端時要將電壓逐步降低，方能供給用戶，對用電功率需求較低與用電量較少的用戶 （民生用電），適用壓力為110V、220V或380 V，視為低壓用戶。向低壓用戶供電，電力公司需要負擔配電設施的建構與運維費用，同時也要承擔較高的線損。依電力公司的規定，如果用戶的契約容量高於100瓩，台電供電的壓力是22.8KV或11.4 KV，契約容量是用戶告訴台電所需要的功率，這是高壓用戶；高壓用戶要自行將電壓降到110、220或380 V使用，高壓用戶要籌建自己的內部電網，這些設備的採購、興建、維護、與運轉費是用戶自己的事，與台電無關，電力在內部電網傳輸時的線損也是自行吸收。如果契約容量再增加，供電壓力會提高到69 KV、161 KV。而當契約容量超過225,000瓩，供電壓力為345 KV，這些是特高壓用戶。對電力公司而言，高壓與特高壓用戶的供電成本是不一樣的！曾有人誤認高壓或特高壓是針對工業用電，如果高壓與特高壓用戶的費率較民生用戶低，是要庶民貼補企業，這是完全錯誤的觀念。

以大學為例，大學契約容量高，一般來說是高壓用戶，這次電價調漲，清華大學全年電費支出將增加約1千5百萬元。大學的用電部分為實驗設施的操作，部分為一般生活所需。所以這次調漲，校區內學生宿舍、餐廳等「民生」用電也跟著調漲。換句話說，住在學生宿舍的學生，在家吹冷氣與在學校吹冷氣付的電費是不一樣的。這次電價調漲，清華大學全年電費支出將增加約 1千5百萬元。

台灣電力系統的營運是垂直整合，發、輸配、售為同一家公司，故電費帳單上只有一個總數，但台電公司的內部會計帳可以精算發、輸配的費用。電業自由化的國家，供電可能是經由三個公司，分別是發電公司、輸配電公司，與售電公司。一般來說，輸電公司可能是國營或是跨國公司；輸電公司處於承先啟後的位置，依據既定的規則替發電公司輸電給下游的售電公司，這些規則可能非常複雜，也可能是非常單純的先傳輸價格最低的。這也是為什麼有時再生能源發電量過大時，發電公司會以負電價爭取優先傳輸。終端的用戶可以選擇售電公司供電，甚至可以選擇最前端的發電公司，大用戶可以直接選擇發電公司，但要支付輸電公司電力供傳輸的費用。根據台灣的電業法，台灣的電業包括發電業、輸配業、售電業等類別。換句話說，因應電業自由化，台電公司將來有可能拆成數個公司，到時候應該不會再有電價審議委員會了。

我們來看看其他國家工商用電與民生用電電價的差異，附表整理2021年12月10個國家的工商與家用電價的差異。在這10個國家中，只有海峽兩岸的工商用電價格是高於家用電力的，而台灣的比例是1.26，高於中國的1.17。其他8個國家兩個電價的比例介於 0.58 與0.95 間，差異較大的是法國與丹麥。

10 個國家工商與家用電費(美元/度)比較 (2021/12)。（作者提供）

有些國家在電價上會有更詳細的分類，以美國為例，美國環保署網頁統計資料即分為4類，包括住宅、商業、工業與交通，紐約州2022年3月的4類電價分別為：0.1974、0.1621、0.0703與0.1280 美元/每度；加州0.2671、0.1930、0.1719與0.1094；夏威夷：0.3937、0.3710與0.3075 （該洲沒有列出交通電力的電價）。這些數據透露以下的訊息，美國各州的電價因天然資源與地理環境的不同有非常大差異，但住宅用電電價一定是最高的，工業用電的電價一定是最低的。統計全美各州，住宅用電電價與工業用電電價之比最大的是紐約洲，達2.81；最低的是阿拉斯加，也有1.21；全美平均是1.93。很清楚的，如此的電價安排是要吸引工業遷入，有工業進駐才能帶來工作機會、帶來稅收、帶來居民、帶來商業活動，達到繁榮地方的目的。

電力是生活必須，是工商業發展的基石，電價的訂定是政策工具，有其特定要達到的目標，這次電價調整只調整大用戶的費率，執政黨自有其考量，做為庶民只能期待政府的決定是有明確政策目標，而不是單純的選票考量！（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）

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