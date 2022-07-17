「網軍出征、寸草不生！」

大約1990年代中期，我國各大學陸續開始設置BBS網站（椰林風情、蛋捲廣場、貓空行館……），提供學生在虛擬電子世界（現在流行稱為「元宇宙」）中交流、討論的空間。在當時，雖然BBS使用者是以匿名為主，但是使用者間的溝通大致上非常重視禮節，惡言相向當然不是沒有，但是比例相對較低，版主以及站長也會妥當予以處理。

或許是整體社會風氣的改變，不知道從何時開始，台灣的網路討論充斥著暴戾之氣，動不動就是嗆聲、咒罵，網友的發言愈來愈辛辣，理性的討論空間就愈來愈限縮！近年來，更是流行「網軍出征」，大批網路使用者動輒針對意見相左者予以網路洗版、霸凌，甚至出言恐嚇、辱罵對方家人，此尤其常見於對岸的小粉紅以及我國的綠營支持者，這不禁讓人感到神經錯亂。當年賴清德與蔡英文總統進行黨內初選，就曾公開呼籲蔡總統要求網軍停止攻擊；不久前，柯文哲呼籲興建金廈大橋，也慘遭綠營網軍出征，都是鮮明的案例。

以最近的降半旗事件為例，蔡總統決定為了哀悼日本前首相安倍晉三降半旗，這是她身為總統的政治決定；此一決定是否符合國旗下半旗實施辦法等法規規範，本來就應該受到檢驗與討論。詭異的是，曾旅日多年的藝人歐陽靖只不過提到自己的日本朋友對這件事很冷淡，就遭到網軍出征，不但多篇臉書PO文中充斥惡意留言，IG私訊也被灌爆，最後被逼得抱歉、刪文。無獨有偶，筆者指出蔡總統下半旗的決定與法規不符，也遭到網軍出征洗版，甚至出言侮辱、污衊、恐嚇筆者及筆者家人，只不過筆者不為所動而已。

實則，我國之所以異於對岸，就是在我國的自由民主法治。然而，所謂的言論自由，應該是「我也許不同意你的言論，但是我捍衛你發言的自由」，而不是「我不同意你的言論，所以我否定你有發言的自由」！否則，這就淪為以眾凌寡的一言堂！沒有自由討論，選民也就失去了選擇的可能性，民主就淪為一場笑柄，法治當然也就隨之蕩然無存。

須知，民主（多數決）必須奠定在保障自由（尤其是少數的自由）的基礎之上，而對於政府作為的評論，也就是所謂的政治性言論，更是言論自由保障核心的高價值言論，更應該鼓勵不同意見的交流與討論。

台灣美好之處，就是我們擁有多元的思想及言論；當台灣只剩下一種言論的時候，才是我們真正需要擔心和恐懼的時候。

「網軍出征，自由往生！」（作者為中華民國法律政策協會副理事長）

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