台灣佛教領域最具「文化、科技」內涵的「CBETA電子佛典」開放計畫，即將從原本多年的小小協會，正式申請「基金會」的永續規模發展。在向教育部（而非內政部民政司）提出申請，並且在教界內外進行小額、開放性的募款之後，這個台灣堪稱獨一無二、非寺院道場山頭體系、公共性無政府資源涉入的「佛教文化」項目，即將準備步入另一個新階段。

不得不說，在佛教界諸多以「法門、教派、修行系統」為各自分流的結構下，上世紀90年代啟始的「CBETA電子佛典」是一個在台灣誕生、極為小眾又定位特殊的文化科技前瞻項目！

佛教經典幾千年來以傳統「文字、紙本、印經」的型態存在，90年代當時僅有電腦打字，連WWW網路都還沒正式誕生，佛教界幾乎僅有台灣大學恆清法師等極少數教界人士「了解且支持」經典電子化的內涵意義。而最特殊的是，當時全世界華人信眾中難得有某些「自己個別逐字敲打佛經」的少數有心人，在最初為了響應CBETA的開放性與非山頭化，都慷慨將自己的佛經檔案捐出共襄盛舉，成為CBETA的最初內容基礎。

而由於電子佛典計畫涉及內容版本的「比對、校訂」，同時也必須開發電腦手機作業環境等「搜尋引擎、網站服務」的科技長期升級，人力資源方面除了歷經美國船王沈家禎老居士透過印順導師的文教基金會長期支持，聖嚴法師由法鼓山提供資金、工作空間、軟硬體支援超過了20多年，更是順利延續至今的主要關鍵！這當中還有超過百萬人次的全球大小額捐款，支持CBETA非營利、非山頭的獨立性輾轉至今。

值得一提的是，台灣CBETA的內容建構，從原先以日本《大正新修大藏經》的授權為基礎架構，這些年也收錄了《卍續藏》、《南傳大藏經》、國家圖書館善本等內容，超越了也形成了自己獨有的電子大藏經規模。即使中國大陸在21世紀初開始也以國家力量，更大規模收錄「磧砂藏、嘉興藏、萬曆藏、卍字正藏」等諸多中國歷史版本集結的電子佛典，CBETA仍是華人佛教研究與信眾學習無可取代的首要選項。

如今CBETA脫離法鼓山的獨家支持，基金會開放型態的運營與維持並不是太大重點。相較之下，CBETA今後如何就繼續整理集結「台灣與當代佛學思想論述」，成為佛典「經、律、論」三大體系中「論典」的擴充與延續，這才是眾所矚目的焦點！

從清末民國、20世紀到當代，包括印順導師、聖嚴法師、達賴喇嘛乃至白聖長老、南懷瑾居士、佛光山星雲大師等等，皆有從佛經思想典籍中延伸出屬於「當代」的詮釋與思辯，尤其包括了古代未曾觸及的「自然環保、科技網路，天文物理乃至國際政經」的全球性主題領域。至於思想性的系統著作包括《印順法師佛學著作集》、《法鼓全集》等，公認是代表台灣當代佛教經典與思想研究的集大成，CBETA今後有必要開始針對「時代性的延續」向社會公眾與佛教信眾提出判定收錄的標準與目標！

此外，CBETA的內部成員也從當年的啷噹青年，逐漸來到中高齡的現況，台灣佛教界「接班無人、青年斷層」的現況嚴峻，也是CBETA同樣的挑戰。基金會化當然不是為了成為一座「養老院」，CBETA最初「文化科技、公共開放」的初衷與本質，都在呼喚著至此來到行動網路、視頻多媒體時代的「社群受眾」時代，如今也在質問著CBETA提出何等的對應、服務與參與？

當年至今有無數人捐錢與出力、日以繼夜幫忙整理與校對，都是為了後代子孫今後「能看到、能用到」電子佛典中的佛陀與諸聖賢的智慧，據此解決煩惱、指引人生！今後佛教界廣泛的積極參與，乃至教育部主管機關的輔導監督，才能幫助CBETA共同邁向今後眾多的新挑戰。

（作者為資深媒體人）