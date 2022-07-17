兩岸官方交流中斷，民間關係更顯重要。繼第14屆海峽論壇後，台北市政府與上海市政府共同舉辦的雙城論壇即將登場。台北市長柯文哲認為，美蘇冷戰時期雙方都還有熱線，兩岸現在卻「已讀不回」，為避免兩岸人民敵意升高，軍事發生誤判，溝通更加重要。他堅持繼續舉辦雙城論壇，展現了台灣民間社會期盼兩岸擴大交流的主流民意。

舉辦雙城論壇 增進互信

民進黨二度執政後，官方交流急速冷卻，民間交流也受到打壓。陸委會和一些政治人物以兩岸軍事緊張為由，反對雙城論壇的舉辦。過去3年，在政府打壓下，加上疫情影響，兩岸民間交流冷清許久。如果再不善用有限的交流平台，兩岸關係只會每況愈下。柯文哲感嘆，俄烏戰爭爆發且僵持不下，造成烏克蘭生靈塗炭，數百萬難民流離失所，這是始料未及的。即使美蘇冷戰對峙，雙方都還有熱線保持暢通，兩岸官方溝通完全中斷，人民如果再互相敵視，將會十分危險。

柯文哲還點出一個現實面，那就是兩岸經貿與社會的緊密連結。目前台灣出口貿易中大陸就占42.3%，台灣對大陸出超1千多億美元。民進黨上台後對大陸的經濟依賴有增無減，不敢停掉在野時口口聲聲的糖衣毒藥──ECFA。最近許多出口大國諸如日本、韓國、德國都出現貿易逆差，世界經濟前景黯淡，危機四伏，如果台灣任由意識形態凌駕經濟理性之上，台灣經濟將會受到嚴重傷害。

兩岸人民往來頻繁密切，台灣人在大陸生活、就業約有100萬人，陸配在台也有30萬人。疫情前兩岸人民往來各約400萬人次，疫情後萎縮至十餘萬人次。兩岸缺乏官方交流已久，如果再不鼓勵民間交流，利用交流平台增進雙邊理解與互信，反而想像兩岸老死不相往來，並不現實。

民進黨將兩岸民間交流平台視為中共統戰的舞台，不但禁止民進黨公職人員出席相關活動，更把出席的政黨與民間人士扣上紅帽子。民進黨常常以台灣民主成就自傲，卻處處擔心大陸統戰，百般設限，對人民不信任，豈不自相矛盾。

柯文哲「墨綠」出身，與大陸官方打交道難免格格不入。他自承，在交流時兩邊有許多衝突和爭論，但是交流幾次後就知道彼此底線，進一步互相尊重、互相合作，最後互相諒解。可見只要抱持溝通的意願，不同的意識形態還是有交流的可能。雙城論壇並無不對等的問題，抹紅交流平台並無必要，反而凸顯缺乏自信。

民進黨擋交流 愧對人民

根據最近幾項民調顯示，台灣人民不分黨派，大多數人的意向都是希望兩岸恢復和平交流。中華亞太菁英交流協會5月公布的民調顯示有68.5%的民眾，支持兩岸在疫情穩定下，逐步開放交流，並放寬中國大陸人士來台的管道。且不同政黨認同的受訪者都普遍支持，陸委會6月委託政治大學的民調也顯示同樣的民意，對於兩岸疫後交流，也有7成以上民眾贊成在兩岸疫情逐步穩定後，循序恢復中國大陸人士來台從事交流活動。

維持現狀與兩岸和平是主流民意，和平需要友善的環境，不交流只會製造誤解、累積惡感、不利和平，民進黨受人民託付就應該順應民意，營造兩岸人民往來的友好環境與氣氛，而不是一到選舉就利用反中牌，抹紅反對黨，破壞社會和諧，撕裂兩岸人民感情，以圖個人、派系與政黨的政治利益。經貿熱、政治冷、民間凍的畸形兩岸關係，不利台灣發展，更平添兩岸軍事與政治風險，極為不智。

由無涉國家主權的地方政府與民間人士來潤滑兩岸關係，有利於降低雙方誤判、誤解的風險，化解兩岸民間敵意，民進黨政府應樂觀其成。國民黨兩岸政策舉棋不定，海峽論壇因而失去不少光彩，柯文哲繼續舉辦雙城論壇就更顯彌足珍貴。