民進黨全代會17日登場，民進黨釋出1支影帶，找來民進黨台北市長參選人陳時中和新任衛福部次長王必勝暢談防疫成就。陳時中說，「心中有市民，就是一個好的父母官。」但他迄今對十問防疫缺失未回應，特別是甩鍋3+11破口，讓萬華慘背汙名，難道不該先給台北市民一個答案嗎？

陳時中、王必勝在民進黨的場子，誇稱民進黨執政縣市首長無可厚非，因為靠著2年多來全民防疫的紅利，陳時中圓了參選台北市長的夢；王必勝更一掃外遇生子腥聞，不僅升官當衛福部次長，還出任中央流行疫情指揮中心指揮官，將來可以承行政院長之令，執行指揮官工作，來號令各部會首長決策。

只是這波本土疫情大爆發之際，陳時中想選台北市長就已是「司馬昭之心」，他卻一再稱本來就沒宣布要選、也沒有萌生退意，現在竟有時間受訪出新書。另他對於因疫情死亡的8000多條人命缺乏「惻隱之心」，反而姑息王必勝的「花心」，僅拔掉他模範公務員的虛名，如此「三心」豈能對市民真心？

不僅如此，陳時中「奉承上意」在防疫工作屢搞雙標，數度槓上地方政府，還「一意」讓連廠商申請快篩試劑時程都搞不清楚的薛瑞元接棒部長，看看新北市府為了疫情病歿者舉辦的祈福法會，陳時中對防疫的「三心二意」，顯然沒把人民放在心中。

民進黨拚九合一選舉已起跑，蔡政府既然無心防疫，不如先把新冠肺炎從第5類傳染病降至第4類，也就不用挑著下午2點民眾還在睡午覺的時間，浪費人力開記者會報數字，早點讓民眾恢復正常生活吧！