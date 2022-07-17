台大遴選校長，9位候選人一字排開都是台大校內自己人，不僅沒有國外的，連外校的都沒有，這其實是一個很大的警訊，國內外傑出人士對地位崇高的台大校長職位好像沒什麼興趣，何以致之？

可能的原因第一是面子問題，台灣國立大學的校長遴選過程太過公開，就像這次，大家八字都還沒一撇，9位候選人已經是天下皆知。想看看若你已是其他大學的校長或副校長或一級主管，或其他公司的高級主管，你會來應徵嗎？名單一公開對原來的雇用單位如何交代？選舉時還要被身家調查，想想不太值得。

如果誘因很高也就罷了，偏偏不管在金錢報酬方面或在治校發揮方面都無法吸引人。台大是世界排名百大之列的大學，學生約3萬人，但台大校長的標準薪水和只有幾千個學生的國立大學校長都是一樣的，錢少事繁。另外，國立大學必須遵守公務機關的很多法令和限制，校長很多創意必須經過人事、會計和國家法令的過濾，很多事情不能做，有志難伸。還有擔任校長必須放棄獨董、有給職顧問，以及其他很多公務員不能兼任的職務，雖然台大校長社會聲望很高，但大家還是會評估是否失去的多而得到的少。

再來看校長遴選委員會的組成，學校代表9位，校友和社會公正人士9位和教育部遴派委員3名，這種組成大家通常會認為對校內的人選比較有利，因為學校代表已經將近一半。現在哈佛大學也在遴選校長，其遴選委員會只有13位成員，都是企業界的總裁或董事長，還有州最高法院法官，其他大學校長等，沒有哈佛大學的教授。哈佛的校內則是由教授、學生和職員組成一個諮詢委員會來給遴選委員會提供意見，但校內成員不直接介入遴選。

而且哈佛的遴選過程不是自己報名，而是由社會各界推薦，遴選委員會再看是否適合，適合再去邀請來遴選，對候選人充分尊重和保密，以確保有一個最大包容性的人才庫。

哈佛這次列出希望的校長條件如下：具有知識分子的突出表現、具有公認的領導素質、致力於卓越的教學和研究、有能力領導哈佛這個複雜的機構渡過變革時期、可以推動各學科的進步和跨領域合作、可以擁抱多樣性並把它作為力量的泉源，以及對哈佛理想和價值觀的奉獻。

反觀台灣各大學遴選校長時千篇一律都是：「具高尚品德及學術成就、具教育理念及行政能力、處事公正並超越黨派利益。」絲毫看不出學校特色和學校需要怎樣的校長。

哈佛遴選委員會主席說：「我們的目標是選出一位校長，他將像過去的哈佛領導人一樣，致力於讓哈佛的卓越表現持續，而且對如何透過哈佛眾多的教研項目和傑出的人才，讓哈佛成為一股世界上的善良力量充滿熱情。」

大學是創造知識和帶領社會進步的重要領頭羊，大學校長更是帶領大學方向，讓大學能對國家和社會做出貢獻的最重要推動者，所以如何選出一位傑出的校長就非常重要。台大是國內大學的龍頭，肩負著培養台灣優秀人才的重責大任，台大校長的遴選社會都在看，現在候選人既已底定，希望遴選委員會能無懼一切干擾，為台大選出最好的校長，則台大之幸，國家之幸！

（作者為國立台北商業大學教授、台大校友）