為「打贏防疫的選戰」，陳時中果然獲民進黨徵召參選台北市長，而中央疫情指揮中心指揮官，行政院長蘇貞昌改派新任的衛福部政務次長王必勝兼任。王必勝婚外情生女，敗壞官箴影響政府聲譽，卻未受行政懲處、監察院彈劾和司法懲戒，現今更被拔升為政務官，並以政務次長兼任防疫指揮官，這都是助長官邪興起與政府自亂體制的史上頭一次。

依據衛福部自訂《因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備應變計畫》，當「疫情情境變遷暨風險評估」為「我國社區出現境外移入確診病例」時，應啟動「二級開設」的中央指揮中心，並「由衛福部長擔任指揮官」。前年才剛提升指揮中心為二級開設不久，雖尚未達到「我國出現社區傳播情形」之「一級開設」的條件，但行政院卻宣布「超前部署」而提升為一級。

然而，一級開設的指揮中心依計畫應「由行政院長指派指揮官」，目的是要以擁有法定跨部會協調整合資源、設備和人力之權責者來擔任，但蘇揆卻仍指派衛福部長陳時中擔任。如今蘇揆改指派政務次長擔任指揮官，這在應變計畫中僅能算新創的2.5級指揮中心。

自《傳染病防治法》規定行政院得設中央疫情指揮中心以來，2009年4月底「世紀首疫」的H1N1新型流感大爆發，衛生署依世界衛生組織的警示和病例定義，隨即公布為「第一類」法定傳染病及首次成立中央疫情指揮中心，並由衛生署長葉金川擔任指揮官。但不到兩個月，H1N1因疫情在台傳染情形緩和，被改列為「第四類」。

到了9月初，行政院長劉兆玄以「防疫已進入跨部會協調階段」須提升層級，改指派行政院副院長擔任中央指揮官。沒過幾天，劉內閣因八八風災總辭，繼任的吳敦義內閣上台後，仍指派副院長朱立倫擔任指揮官，直到翌年疫情結束。

《傳染病防治法》第17條明定「經考量國內、外流行疫情嚴重程度，認有統籌各種資源、設備及整合相關機關（構）人員之必要時」，得設立中央疫情指揮中心，而與屬第幾類傳染病無甚相關。唯一有關者則是第5類傳染病依其法律定義，因還不涉及進行防治作為，即不能開設中央指揮中心。

現在的問題是，新冠肺炎應屬第1類卻仍被歸為第5類，且還訂有《防疫特別條例》空白授權中央防疫指揮官擁有絕對的權力，而如今此權力卻將由政務次長所掌有。防疫指揮體系混亂至此，濫權與問責無人更由此而生，陳時中就已是個例證。

《左傳·桓公二年》有云：「國家之敗，由官邪也；官之失德，寵賂章也」，大意是說國家衰敗是由官員走邪路開始，而這又係因受到長官寵信，所以毫不在乎失德。王必勝敗壞官箴卻升任政務官，恰彰顯出民進黨的執政風格。

（作者為民主文教基金會董事長）