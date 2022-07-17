天氣酷熱，人心浮動。而人類居住於地球的這個世界，似乎也顯得並不太平靜。

在台灣的遠方，俄烏戰爭依然持續地進行，每天都有寶貴的青春、性命與良知隨著戰火與炮聲消逝而去，卻仍無以扭轉其從一般公眾的視線與日常關注中逐漸淡出的命運。而在台灣周邊的西太平洋及南方海域，有兩年一度、以美國為首的環太平洋多國聯合軍演（RIMPAC）以及中美兩強在南海的競逐。台灣雖然缺席，但始終是故事中的主角。

此外，北方的日本，親台友好的前首相安倍晉三日前在發表選舉造勢演說時遭人狙擊，不幸殞命。各方關切安倍在世時高舉的「聯美拉台抗中」的政治路線，在後安倍時代的岸田內閣是否仍將會持續地貫徹下去，而其對今後的美中日台四邊關係又將可能產生何種的影響。而上世紀壓迫人類集體心智的冷戰幽靈，在如今重新踏上歐洲大陸這片土地之後，是否也將無可避免地在西太平洋地區重新浮現。

至於台灣，為因應年底九合一地方選舉，各黨內部提名大致已告一段落。然而，辭職參選的某市長引爆的論文門事件，自事發以來雖獲黨內高層全力相挺，但仍餘波盪漾，漣漪不斷。畢竟，此事不僅事關個人誠信，也關乎相關學界風評與清譽。政學兩界無不屏氣等待論文查驗的揭牌之日，以及事件對執政黨年底選舉究竟將會造成何種的影響。而兩個月的審查期，既是漫長的等待，卻更像是一種凌遲，尤其當民間社會似有公評之時。

面對著當前低宕的兩岸關係，台北市長柯文哲頂著反對派的批評，決心完成任內最後一屆的「台北上海雙城論壇」，這實已無關年底地方選舉，更遑論近在咫尺卻遠在天邊的2024總統大選。但相較於彷如戰狼附身般的負面批評，此刻兩岸城市或民間的任何良性交流與互動，對於促進當前兩岸關係的和緩與穩定，實事求是地說，還是有其積極正面的意義。執政黨理應展現更大的格局與氣度，能夠多一點祝福，畢竟也算是一種善意與自信，或許也更能贏得社會大眾的認同與肯定。

再說，兩岸關係處理不好，國軍弟兄們就要上戰場，要拋家棄子準備犧牲。換言之，就某種意義而言，從事兩岸關係者，不論是身為基層的政治幕僚，或貴為黨政高層的發言人，乃至對公眾輿論具有重要影響力的媒體評論人等，才是真正守護台灣安全與台海和平的第一線。如果這些工作者對自身角色或重要性缺乏足夠自覺與社會責任，只想博得激進群眾的青睞或點讚，或只求政治正確卻未必符合事實的評議，這不僅象徵個人人設的崩壞，也可能使台灣一步步陷於不可測的危境之中。

相較於國際情勢與高層政治的複雜，一般民眾的日常，卻是展現出不同的風景。

每一個上班日的清晨，街道上車水馬龍，或趕赴上班地點，或趕著運送人貨前往目的地。除了門市店家與林立的傳統攤販，還有那由社福人員陪伴，在擁擠繁華的城市街頭對著行經路人叫賣手工餅乾的身心障礙孩子，即使天氣從立冬嚴寒轉為夏至暑熱，即使身旁川流的路人多回以冷漠或無視，他們始終努力地叫賣，為了生活，更是為了做為人的尊嚴。

而在路口等紅綠燈時，或也偶爾會看到年邁瘦弱的長者，彎著腰雙手推著沉重的資源回收車，從斑馬線一側緩步賣力走向另一側，靜默無聲地穿越市中心的8線道馬路，與倒數中的紅綠燈進行遲暮人生的另一場競賽。此外，還有一早便已到辦公場域協助清潔衛生的阿姨們，或像是由創世基金會協助弱勢媽媽設立的路邊烤番薯攤等，而每一個家庭的背後，都有許多辛酸動人的故事。

上周末，午後山上林語堂故居的第二場文學講座持續地進行。盛夏雖酷熱，與會者在享受大師的文學饗宴之時，當下也無不享受著和平所帶來的歲月靜好。珍惜台海和平，也祝福俄烏雙方的人民！

（作者為兩岸政策協會祕書長）