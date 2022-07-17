前衛福部長陳時中轉換跑道參選台北市長後，原執掌的兩項職務隨之異動，一是將其好兄弟、原政次薛瑞元推上部長之位，二是其子弟兵、原醫福會執行長王必勝，不受婚外情影響，不僅升任政次，還接下中央流行疫情指揮中心指揮官。而外界對防疫指揮官權力與影響力的關注，其實更遠大於衛福部長，這也顯示新的衛福部與防疫指揮中心，依然是陳時中的人馬在主導運作，背後更是在蔡英文總統的意志與力挺下，將選戰與防疫無縫接軌的布局。

超前部署 防疫準備收攤

解析此一布局的爭議與導向，可以從四個面向來探討，前兩者是明顯可見的問題，後兩者才是幕後潛藏的真正意圖，更值得社會注意。

首先，陳時中要轉戰台北市長早就不是新聞，雖然各方角力激烈、傳聞不斷，但最後由薛瑞元接任部長相對順理成章，並不令人意外，反倒是由王必勝升任次長並兼任疫情指揮中心指揮官，跌破眾人的眼鏡。因為指揮中心目前為一級開設，指揮官理應是行政院長或副院長層級，而且指揮官依法具有各種大於衛福部長的特別權力，在過去疫情緊繃、需牽動跨部會資源整合投入時，外界更認為蘇揆應親自擔任指揮官。

如今疫情雖似趨緩，但指揮中心一級開設的性質未變，現在卻變成衛福部次長反而可以指揮其長官衛福部長，當然引發有違行政倫理、混亂權責體制的質疑。因此圈內人研判，這意味著行政院可能正在規畫指揮中心降級，只由衛福部接管疫情處理，且可能將新冠肺炎降為第4類法定傳染病；如果是這樣，問題自然相對較小，也象徵陪伴、引領國人生活與健康的指揮中心，即將完成階段性任務。但如果疫情又生變化、影響層面擴大呢？或者中央與地方又有扞格，一個政次層級的指揮官馬上就會爆發問題。

其二，明知王必勝有爭議，卻還是讓其擔任要職，這不是蔡政府太有自信無懼觀感，就是認為公私領域是兩回事，婚外情並不影響官箴？但蔡英文和陳時中既然這麼決定了，政治上的利弊風險必然是精打細算過的。而且，民進黨用人只要是自己人、顏色對了，其他爭議都在其次，照樣提拔重用，這也不是第一次了。

雙北之戰 綠營最後拼圖

其三，陳時中如今能深受蔡英文青睞，承擔民進黨攻取首都的重任，乃是擔任防疫指揮官的因緣際會所致；而陳時中成也疫情、敗也疫情，他現在即使離開指揮中心，但指揮中心對陳時中的選情仍占重要角色，不僅要為陳時中看好防疫大後方，還要不時為陳時中在防疫上送出紅利助攻。在一切為勝選的考量下，這麼重要的位置，蔡英文當然要安排陳時中最信任的人接手配合。

從當初配合反中力阻「小明們」返台、口罩之亂、購買疫苗推拖拉卻獨厚高端、「3＋11」決策破口引爆本土疫情，始終不肯認錯負責、快篩劑之亂等政策的決定與執行，到防疫相關的採購及資料，包括某些啟人疑竇、涉嫌圖利綠友友的一干標案等疑案內幕，導致至今8千多人枉死，這不勝枚舉的記憶與創痛，如果一一調查釐清、追究責任，陳時中根本就別想選什麼台北市長，恐怕就要被淹沒在民意的唾棄中了。

因此蔡英文要想力挺陳時中到底，就要讓他安置好衛福部人馬，無後顧之憂，這些最要緊的機密內情，都不能落予外人之手，以使外界無從檢視，好讓陳時中安全下莊、跳船參選。

最重要的是，雙北是民進黨布局2022選戰最後的一塊拼圖，也是綠營2024想繼續執政的夢想之地，尤其從1998年起至今長達24年，民進黨始終無法再度攻下首都，今年「三腳督」再現，更是非要傾黨政全力把陳時中拱進台北市府不可。但陳時中自恃的防疫英雄光環，是否已自欺欺人，禁不起現實的考驗而完全褪色？過去全民共同努力下的防疫成果，是否會成為民進黨操作選情的興奮劑，甚至反噬成為疫情新的衝擊？事實已經擺在眼前，理性的民眾必須看清楚、想明白。