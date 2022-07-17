日本已故前首相安倍晉三，生前推出安倍經濟學（Abenomics），其中有所謂的「三支箭（第一支箭：貨幣政策、第二支箭：財政政策、第三支箭：結構改革）」政策，一時成為日本經濟的希望。

新北市長侯友宜表示，將尊重黨徵召他參選連任，16 日侯友宜出席活動時表示「已經完整規劃2030新願景，會努力帶領新北市相關建設往前走。」就此，我們認為侯友宜必須射出下列三箭，以示參選決心，以及未來連任後的重要政策走向，以獲青睞支持，連任成功。

一、 家族財產公告週知以免生疑並濟助貧困有助勝選

侯友宜從政迄今，最麻煩的事，是他家族的財產問題，就是家族的「又昱公司」之前因為文化大學「大群館」宿舍爭議鬧得沸沸揚揚，風波平歇了近4年。現在選戰剛進入激戰階段，民進黨近日再度暗喻侯友宜家族的財產不清不楚，即將再度發動攻勢，質疑「又昱公司」在新北市養地、炒地等情事。以中傷侯友宜，使侯形象不佳，難再獲青睞與支持，有利林佳龍選舉造勢與打擊侯形象。

基上所述，侯友宜當前首先就是請家族將財產公告週知，並將經過信託與合法程序之財產處理情形亦一併公告，以昭公信。此外，為杜絕政敵攻訐財產過多之說，侯之家族應可將部分財產捐助社福單位，濟助老弱幼小及貧困家庭或個人，有助社會安定與照護之需。此箭射出，預料將獲得社會群眾對侯個人更加支持，以及對其家族形象的改善，有助侯免除此方面遭受攻擊，得以專心選務與深入接觸選民，有利勝選。

二、 恩恩事件的來龍去脈與處置失當檢討

恩恩事件是侯友宜任市長以來，最嚴重的行政處置失當與損及民眾對侯信任事件，前後拖了近一個月才算暫告平息。未來選戰進入抗爭肉搏戰之時，民進黨及林佳龍陣營，不免會搬出此事做為主打侯友宜施政失當的標靶，重創侯友宜親民愛民形象，凸顯市府在防疫防制與病患救助的嚴重缺失，使侯在選舉上的施政績效自我行銷受挫，損及有利的選舉工具。也就是說，民進黨團將以整個黨的力量在打選戰，務使侯友宜敗選，有利2024大選先期預定之操作。

基於上述分析，侯友宜團隊必須將恩恩事件的來龍去脈，除開原先的說明與澄清之外，還原本質，將此事說清楚，講明白，使社會大眾了解理解此事，不會將此事做為是否支持侯友宜的標的。但可想而知，民進黨和林佳龍團隊，豈會輕放此事不再追究。

是以，侯團隊必須備妥再戰的相關佐證資料，除了再度說明澄清之外，相關處置失當的懲處與改善措施，均須快速公布，以防民進黨競選團隊捷足先登，佔據有利攻訐時機與巧門，這就不利侯陣營的應處，務宜嚴密處理，以防萬一。

三、新北市的市政缺失與未來重大市政規劃公告週知

侯友宜執政以來施政滿意度調查幾乎都名列前茅，最新民調是，聯合報系民調中心3月21日公布最新六都民調，在市政滿意度上，侯友宜90.9％奪冠，但坦白講，再高的滿意度，也是還有許多的缺失要改善，要補強。必須向市民說清楚，講明白，讓市民知道城市的缺失有多少，如何改善，這是侯友宜在市政說明與政見發表時必須做到的事，市民都在看，侯友宜必須正面以告，以昭公信。

同時對於未來的施政重大規劃，也必須在當前就應公開週知，使市民有所選擇，有所比較，在投票前即有所思，選出自己最信任與最喜歡的候選人為民服務。

侯友宜說，讓他有改變的勇氣，也規劃了新北市至2030年的都市願景，「我沒有選票考量，我來做改變，不然怎麼形成大台北的崛起，成為國際大首都呢？繼續4年，努力承擔責任，讓新北市更好，這些都需要時間來實現願景。」侯友宜這番話說到了重點，更重要的是，要做得到，做出成效來，這是市民最關心的事，不會任令所為。

安倍的三支箭已告殞落，侯友宜的三支箭正蓄勢待發，如同前述，16日侯友宜出席活動時表示「已經完整規劃2030新願景，會努力帶領新北市相關建設往前走。」我們期待侯友宜的新願景，正是新北市民的殷切所期，而我們建議的三支箭，能夠射出新北市的新氣象與新未來。這應該是新北市民的所需，侯友宜務須審慎以對，不負人民所託。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※