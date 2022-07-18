在台灣開車的人，大概都有被人按過喇叭，或按過別人喇叭的經驗。早年車子都是手排檔的，車齡老，狀況多。有次停在紅綠燈前，車子突然熄火、發動不了，心急又慌亂，後面的車子則猛按喇叭，愈按愈大聲。

我想，我已經很著急了，你猛按喇叭，車子就能發動嗎？後來，後面的車子最後只好繞過去，開過去時，還側頭看看，露出不耐煩及厭惡的眼光，好像是說，你這個笨蛋，不會開車就不要上路。

按喇叭催別人

有次，在我們前面是一輛名車，綠燈了，還不走，等了幾秒鐘，我的司機想按喇叭，我告訴司機，不要按喇叭，把車子停到路邊，我下車去看看那輛車。原來駕駛是位年輕小姐，正為了發不動車而焦急。我說，我的司機比較有經驗，要不要請他來幫忙看看 ? 司機過去按了幾個鈕，轉動了一下，車子就發動了。那位小姐如釋重負，連聲道謝的開車走了。

車子拋錨，被別人猛按喇叭，那種難受的經驗，不少人都有。己所不欲，勿施於人，在别人為難時，不給與幫助，怎麼還火上加油呢 ? 這是沒有愛心的行為。遇到前車故障，擋住去路，故障車及後車的駕駛都不高興，主要是他們只顧自己，缺少了愛。若前車拋錨，後車駕駛非但不按喇叭，且下車去幫忙，前車駕駛當然高興，後車司機日行一善，心中也很歡喜，因為愛心使他們通行無阻。

車輛優先？

美國小鎮鄉村的十字路口，沒有紅綠燈，更沒有警察，但開車的人都彬彬有禮，直行車走一輛，橫行車走一輛，十分有秩序。看在眼裡，真是羨慕他們守秩序的態度。這看似小事，但其實很不簡單。因為這不僅是守秩序，而且包含了有愛，有體諒別人的高尚品德。在很多地方，包括台灣，是絕對辦不到的。我們遇到這種狀況，一定是一輛車緊跟著一輛車，絕不退讓，也不讓別的車有半點機會。

早年台灣交通是車霸王時代，握有駕駛盤的人最大，在十字路口，車子與行人交會時，一定是人讓車，否則就有受傷之虞。偶爾，碰到有車子停下來讓行人，行人都會用跑的過馬路，有的還會向駕駛員揮手，表示感謝。

現在規定車要讓人，且嚴格執行。在十字路口，經常看到行人悠哉悠哉，散步過馬路。轉彎車大排長龍，一個綠燈過不了二、三輛車，這些行人為什麼不走快一點呢？

無論是從前的車霸王時代，或現在行人優先，所發生的一些問題，都是因為大家没有愛心所造成。如果駕駛及行人，都有替別人著想的愛心，彼此都會愉快許多，這就是一種在愛中的喜樂。

先關大燈試試看！

我們的基金會在花蓮辦有原住民中小學生的課後輔導班，有次去探訪他們，在一條鄉村公路上，遇到對面來車開了遠光燈，照得我們幾乎看不到前面的道路，開車的朋友很生氣，立刻也打開遠光燈報復。對面有車來，還開著遠光燈，是沒有愛心的表現，以牙還牙，更是沒有愛心的行為，雙方都痛苦。

還有次司機送我回家，巷子裡停滿了車，變成單行道。裡面剛好有輛車要出來，我們則要進去，由於前面是死巷，所以我們倒車、退出去，但對面車燈大刺刺的照著我們，司機當然不高興，因而責怪對方開著車燈直射我們。我跟司機說:「你先把我們的車燈關掉。」當我們的車燈關掉了，幾乎不到兩秒鐘，對方的車燈也關了。對方車子出來後，還搖下車窗，向我們致謝。

本來可能會發生紛爭的事，只要加上一點點體諒及包容的小小愛心，雙方就能化干戈為玉帛，愛中的喜樂就出現了。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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