如果全球經濟能夠順利避免再一次的金融危機，剛剛告別的7月15日可能就是一個由剝而復的重大轉折點。

剛剛過去的一周，各種戲劇化的多空對決接續發生，市場利空盡情宣洩，在總體經濟方面，美國消費者物價指數年增率創下41年來的最高點，達到9.1％，引發美國聯準會7月底是否會升息四碼的熱烈討論；在已經泡沫破滅的虛擬貨幣市場，今年3月還管理高達100億美元資產的三箭資本（Three Arrows Capital）向紐約法院申請破產，而虛擬貨幣銀行Celsius Network也因為慘遭擠兌，爆發12億美元的鉅額虧損而崩塌。

在外匯市場，日圓貶值逼近140日圓兌換一美元，寫下1998年以來的新低，歐元跌破1比1，也創2002年至今20年的新低價，還有，除了新台幣與人民幣匯率獲得強勢出口增長的支撐之外，其他新興市場貨幣幾乎都貶值到20～30年來的歷史新低，而斯里蘭卡破產，土耳其里拉與阿根廷披索崩盤，更引發市場對於全球性的新興國家金融風暴是否即將引爆的恐懼。

股市投資人的悲觀情緒也飆漲至高點，例如費城半導體指數在7月第一周跌至2,386.67點的新低，距離僅僅半年前創下的歷史高點4,068.15點，已經跌掉41.3％；相對穩健、理應受惠於升息的銀行股也照跌不誤，標普銀行指數在上周創下302.10點的新低，距離461.87的高點也減損了近35％。

但另外一面，長期投資者進場捍衛股價的力量也極為強勁，台灣有國安基金宣告進場護盤，上周四台積電召開的法說會，以極為強勁的業績增長及對未來展望的堅定宣示，提振了投資人信心。

在美國，率先高喊美國陷入衰退的摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon），突然改口說美國的就業與消費支出仍然健康，經濟將持續增長，花旗集團也跟台積電一樣，以超乎市場預期的業績痛宰空頭（第二季營收196.4億美元，每股盈利2.19美元，大幅超越市場預期的177.5億美元與每股1.69美元），花旗股價上周五大漲13.23％，擊潰空頭勢力。

上周五還有一個台灣投資人鮮少注意，卻撼動華爾街的重大交易，聯邦資金利率（Federal Funds Rate）期貨市場出現一筆到期日為10月底，規模高達3萬口、合約價值高達1,500億美元的交易，利率互換合約的訂價是聯準會7月加息80個基點、到9月累計加息150基點，等於是押寶7月26、27日的聯準會決議不會出現升息四碼（1.00％）。如此鉅額的交易，非常可能是對聯準會動向有絕對掌握的龍頭金融機構做出的，目的自然是在澆熄市場對升息四碼的猜測。

Fed Fund Rate鉅額的期貨交易說明了一個關鍵，再兩個星期的聯準會升息決策，將是攸關全球經濟安危的重大手術，而「1碼」（0.25％）之差，跨過紅線可能就是難以估計的災難。聯準會7月底的手術，目的固然在抑制美國高漲的通貨膨脹預期，但是手術存在強大的副作用，美元利率急升已經造成日本、歐洲、以及遍及亞洲、非洲、南美洲的第三世界國家巨額的資金外逃，各國匯率大多貶值到2000年前後、亞洲金融風暴時期的匯價，說明美元強勢的升息，已經威脅到新興市場國家的安危。

經濟體質原本孱弱的新興市場國家，面臨暴漲的油價與基本原物料價格衝擊，伴隨巨幅貶值的匯率，帶來飛漲的通貨膨脹、鉅額的貿易赤字，加上COVID經濟封鎖造成政府稅收大減，許多高度仰賴觀光外匯的國家更頓時陷入財政赤字與外債周轉危機，美元匯率升值猶如在金融危機的火藥庫上點火，已經破產的斯里蘭卡只是第一張倒下的骨牌，後面還跟著一大群搖搖欲墜的新興市場國家。

台灣與中國因為強勁的出口，剛剛在上周公布的進出口貿易統計成績亮眼，因此，雖然日本與韓國都因為高漲的油價而出現連續數月的貿易赤字，中國上半年順差人民幣2.48兆元、台灣順差277億美元的成績更顯難能可貴，大中華經濟圈將扮演全球經濟穩定的重要基石。

未來兩周將是全球經濟安危的關鍵時刻，股市債市與外匯市場在上周劇烈多空交戰後，暫時穩住陣腳，關鍵還在美元利率，如果指標性的10年期美債能夠在3％持穩，而聯準會7月底也如預期升息3碼，搖搖欲墜的新興市場國家將獲得喘息的窗口，甚至迎來資金回流的春風，反之，過了紅線則會是難以想像的風暴。