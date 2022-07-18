同樣是負責全國人民生命安全的指揮官，台灣的陳時中與美國的佛奇，兩人的表現，卻是截然不同。

佛奇是免疫學專家，先後擔任歷屆總統首席醫療顧問，具有50年的工作經驗，深受醫學界人士的尊重。他在川普任期內擔任防疫指揮官，本於專業知識與職業道德，要求全國民眾打疫苗、戴口罩，這與傲慢猖狂的川普總統意見相左。但他不懼怕川普的冷嘲熱諷，依然堅持己見，絕不退縮。

他這種維持中立、專業，不受政治干擾的態度，讓民眾對他十分放心。只要在電視上看到他出來講話，對飽受病情折磨的美國人而言，就是一股穩定的力量。雖然初期因染病而亡的人數驚人，但是佛奇能夠提前預約數億劑的疫苗，很快地在全美各地施打，並展開全國免費普篩，全力對抗疫情，民眾不會把多人死亡的責任怪罪於他。

相對的，台灣的陳時中，除了牙醫技術外，缺乏主流醫學、防疫學專業。他被蔡政府拔擢，完全是因為他曾經擔任過小英基金會的主要幹部，是牙醫界親綠的代表人物。接受蔡總統政治任命的他，十分重視政治立場，以黨意為依歸，並未把人民的福祉放在首位。

陳時中雖然吹噓花了鉅資進行「超前部署」，卻讓疫苗來得太晚、太少、太貴，還不斷阻擾民間團體主動捐贈國外進口疫苗。由於拒絕普篩，讓本土疫情迅速擴散。當全球各地的疫情都已經開始降溫時，台灣依然處於疫情尖峰，因染疫死亡的比例，也遠超過亞洲其他各國。

佛奇是專業的疫情指揮官，川普卸任後，他依然被拜登倚重，受到全國人民的信任與倚賴。他盡全力投入防疫，堅守中立的政治立場，從未傾向於任何政黨，或分心去為自己的政治前途鋪路。

陳時中一上任，親綠媒體就不斷神格化陳時中，他也毫不客氣地把所有的功勞攬到自己身上。當死亡人數不斷增加時，他不但不感到歉疚反省，反而找出種種理由卸責，甚至與立委對罵；把網路上出現對他不利的言詞當成「不實消息」，要檢警查核這些人。

如今選舉在即，他毫不猶豫地立刻棄疫情於不顧，也不在乎死亡已超過8千人，華麗轉身接受蔡主席徵召，加入台北市長選舉。還厚顏地說，他「不捨台北市的小孩受苦」，似乎選市長，是為了解救台北市民於水深火熱之中。

不比不知道，一比嚇一跳。美國的佛奇與台灣的陳時中，相較之下，一個像大醫院的主治醫師，一個像地下電台賣假藥的無照郎中，同樣披上防疫指揮官的華麗外衣，但是外衣裡面誰是光身子的草包，一旦脫掉就露餡了。

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