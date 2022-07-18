今年雖然只過了一半，但是讓大家都長了見識，學到了不少教訓。

天主教的教宗是位很有智慧的高人。談起俄烏戰爭，他說烏克蘭很勇敢，俄羅斯很殘暴，但這個複雜的戰爭並不是善惡分明的。在戰爭發生前，烏克蘭和北約一再挑釁俄羅斯，並未設法避免戰事的發生。他祈禱戰爭趕快結束，可惜的是各方似乎沒有尋求和平的跡象。

在我看來，沒有學過政治學，不曾在官場混過，不懂權謀，不熟悉兵法，甚至沒念過三國演義的，例如澤倫斯基，就千萬不要出來做總統。一個喜劇演員不懂大國博弈，竟讓一個繁榮的國家生靈塗炭，白骨遍野，滿目瘡痍。還可能導致第三次世界大戰。

哥倫比亞大學的黎安友（Andrew Nathan）教授說，習近平比普丁聰明。我同意。台灣的領導人蔡英文、蘇貞昌、吳釗燮等人，從去中、抗中，到仇中，其挑釁的強度絕對大於澤倫斯基之於俄國，而習近平始終保持冷靜，沒有發動攻台戰爭。

拜登他老人家把心血放在合縱連橫，結盟歐亞，志得意滿，以為歐洲大國已經和他結為鐵桿的反中陣線，甚至公開發表聲明定位中國為戰略敵人。不料和他合作無間的英國首相強森忽然被趕下台，演出一齣眾叛親離，同僚集體逼宮的活劇。德法的領導人和習近平通電話，大家都以為是為了俄烏停戰問題，結果是為推銷空中巴士。連拜登也沒料到，美國竟失去了波音飛機的大額訂單，影響了波音16萬員工的生計，讓美國的經濟危機雪上加霜。

拜登在普丁發動俄烏戰爭後，將普丁妖魔化，公然宣稱不能讓普丁繼續掌權。一國領袖要使另一國的領袖下台，談何容易。可以預見的是下次美國總統大選，拜登下台，而普丁仍在台上。

這是一個很險惡的世界，充滿爭權奪利，謀略算計。日本前首相安倍晉三的暗殺給了我們一個教訓，退休了就別戀棧，不要在旁邊下指導棋。「不在其位，不謀其政。」更不要貿然跳出來對全世界嗆聲，說些應該是領導人才有資格說的話。

以論文作弊來作為進身之階，雖官至市長，甚至總統，早晚要自食苦果。檢舉他們的人，不是抹黑，而是揭露他們的黑。他們犧牲自己的時間和精力，來為眾人、為社會、為國家服務，令人肅然起敬。

沒有真才實學，以欺騙起家，對社會國家有怎樣的影響？危害不只是一點點。學生作弊對於國家的傷害無與倫比。建築物倒塌在這種工程師之手；病人死於這種醫生之手；國家的經濟毀於這種專家之手；正義消失在這種法官之手；人民死於這種政客之手。台灣民進黨利益集團作弊的是否僅限論文？有誰能相信這一群論文作弊的人，不會在什麼更重要的項目上作弊？負有監護責任的人需要更精明，更努力，更費神，來維護全民的利益和國家的前途。

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