南韓歷任總統的歷史使命，都脫離不了兩韓和平統一。但對台灣來說，受到部分鼓吹獨立的影響，讓神聖的國家統一不僅裹足不前，反而退步。至今，兩韓與兩岸的統一一直受到國際注目。

在南韓歷任總統中，卸任3個月時間的前任總統文在寅，留下「說的多、做的多，爭議也多」的歷史記錄。如同，文在寅執政5年期間，不斷強調他是前總統金大中和盧武鉉的後繼人般，各項演出不僅「獨樹一幟」，堪稱青出於藍。

至今，雖無法得到證實，也是令人遺憾的是，文在寅是否受到雙親係來自北韓的影響，因此，執政期間特別執著於推動兩韓事務，從青瓦台、內閣到國會，甚至出訪國外機會也認真推銷朝鮮半島和平之重要性。

有目共睹的是，文在寅達成「文金會」與「川金會」，並且洋洋灑灑簽訂兩韓各種合作與交流協定，然而，從另一方面來言，南韓人民只見到北韓自行炸毀開城工業區內的兩韓聯合辦公大樓，飛彈與核試的威脅等，並且幾乎每天批罵文在寅是「蠢蛋」，讓南韓人民覺得，文在寅的顏面盡失。

南韓在保守與進步政黨的輪替下，5年後讓國民之力黨奪回政權，也迎接新任總統尹錫悅。大家都知道，尹錫悅是職業檢察官出身，因此，與一般「政客」完全不同。他採取完全開放態度，每日上班第一站是記者室，讓記者隨即提問。

近日來，2大熱門新聞都與兩韓問題有關。先說水產海洋部公務員李大俊在西海執勤時，掉入海上漂流，被北韓軍方發現後槍殺及滅屍。經家屬數度要求文在寅調查真相，卻被文在寅馬馬虎虎不理睬。經向尹錫悅控訴後，允諾「重新調查」，並且一定會給家屬一個「清楚交代」。

不出所料，尹錫悅承諾如千金。南韓各單位動起來，包括總統辦公室、國情院、國防部、統一部及國會等，以及檢警也積極偵訊有關人員，一方面可以查出當時的作業程序有無瑕疵，另一方面文在寅有7個小時可救援為何「見人不救」，有何特殊政治目的，將案情界定為李大俊自願投奔北韓了結。

據水產海洋部與國防部的初步調查，顯然案情不單純，一定有上層文在寅的某種指示，掩護事實。當時，文在寅在釜山籌辦「韓國與東協國家首腦會議」，擬邀請北韓國務委員長金正恩出席，並乘機再度舉行「文金會」，因此，文在寅寧可犧牲1名公務員，也不敢得罪或刺激金正恩。

禍不單行，李大俊案未了，國情院提告前後任2名院長徐勳和朴智元，消滅2019年11月2日2名北韓漁船船員投奔南韓機密文件及濫權。這是南韓歷史上首次由國情院控告「自己的老闆」醜聞。目前，朴智元一概否認，然而徐勳已「逃亡」至美國，對此事不予回應，當然，關鍵是，文在寅的介入與否。

尤其，讓南韓人民「天人共憤」的是，近日統一部公開的10張照片顯示，北韓船員自白書清楚表達投奔自由意願，寧死也不願意被遣返北韓。身為人權律師出身的文在寅為了一心討好金正恩，不顧南韓憲法與法律規定「北韓領土歸屬南韓，並且北韓人民也屬南韓國籍」，因此，文在寅不應在3天內匆忙送交脫北者給金正恩。

如今，文在寅「單戀」金正恩的結果，可以說兩手空空。文在寅5年對北政策，以目前來看，完全失敗，兩韓關係似乎進入新的開始。金正恩面對尹錫悅可能不如文在寅好對付。尹錫悅與金正恩要硬碰硬的態勢越來越明顯。對全力投入經濟發展的尹錫悅來說，倘若朝鮮半島陷入不安，絕非是上策。

就兩韓與兩岸情勢比較，南韓和台灣仍然如馬拉松比賽。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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