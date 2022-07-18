當今世界，歐洲炮火狼煙，歐美對陣俄羅斯；亞洲劍拔弩張，印太圍堵大中華。各類戰略家、縱橫家、評論家，外交家對今日世界格局幾乎都做出同一結論，儘管用詞不同，無非是：新冷戰體系、東西方對決、兩大陣營、二極世界，等等。這種二元劃分體現了以歐美為一方，中俄為另一方，佐以各自的加盟國，以實力為基礎，將當今世界體系分成了兩大對立勢力，主宰著全球事務的發展。

毫無疑問，隨著世界反恐鬥爭取得了決定性勝利之後，以及中國的迅速崛起，美中兩個大國各自的內政、外交利益和目標開始朝著不同的方向發生變化，兩個大國的基本矛盾也開始產生劇烈的摩擦。而美中兩個大國的競爭與對立，又進一步外延，影響到世界其它各國，圍繞著美中兩國，開始了不同的選邊站隊，使世界似乎呈現出兩極化局勢，從而導致今天的兩個陣營的討論。

2022年6月30日，皮尤數據中心發布美國社會對華態度圖表（圖/皮尤數據中心）

客觀地說，兩極化世界尚未完全形成，但兩大鬆散的陣營已初見端倪。除了以上所說的美中競爭、對立，應該看到，東西方公眾民意與情緒也日呈敵對之勢。不管是皮尤，還是世界輿論調查，都顯示西方民眾對中國有一種普遍的負面看法。而中國的民眾也日益對西方打壓中國感到不滿。公眾情緒的對立，也加強了雙方輿論的攻擊，很多新聞消息已超出了對客觀事實的報導，多了負面、攻擊性和危言聳聽的評論，進一步加深了普通民眾對東西方社會、歷史、文化、政治、經濟等方面的誤解與偏見。

當然，我們也不能誇大性描繪當今世界東西方兩大陣營的性質、特點及其作用。與戰後冷戰時期的二極世界相比，今日的兩大陣營是有幾大關鍵的不同點。

首先，今日兩大陣營不是意識形態上的對立。不存在當年共產主義輸出，西方面臨所謂的多米諾骨牌效應，即所謂的西歐東歐化、美洲古巴化，以及亞洲越南化。通常意識形態對立，即使美蘇兩國不直接開戰，帶來的是代理人戰爭，和兩大陣營的對立。

其次，與冷戰時兩極世界不同，今日世界的力量分布的節點，尚未達到黑洞之質量而能把周圍各國吸引到各自的勢力範圍裡來，或迫使其它國家像冷戰時期那樣來站隊。美中兩國還未能形成世界體系中的兩級，來左右和影響其它國家在世界事務中的國家行為。

再次，今日世界經濟體系和冷戰時期的兩大經濟體系大相逕庭。全球化經濟席捲全球，世界經濟分工日益細化，全球生產、消費供應鏈，按經濟規律分布全球。全球貿易，儘管不平衡，甚至不公平，也還在將世界資源、生產和消費品，在世界範圍內進行交換。儘管俄烏戰爭爆發後，有人試想建立另外一個貨幣交易、付款體系。但歷史證明，一個世界經濟體系的建立，是需要長久、合理、有效率、低成本的演變過程，還要加上一定的運氣。當年蘇聯搞得經互會，夭折壽短，就是例證。

那麼，為什麼有當今世界的兩大陣營之說呢？應該看到今日以美中為首的兩大陣營，還是有些特點可以說說。其一，今日美中之爭，不是像當年的軍備競賽。當年，美蘇展開的是以原子彈數量為基礎的軍力較量。而如今美中兩國是全面的經濟領跑之爭，經濟發展已上升到了國家安全的高度。這將牽涉到經濟發展的方方面面，包括貨幣交易、支付手段、技術壟斷、市場准入、貿易規則、能源開發、人才吸引、供應鏈、生產效率、產業政策、風險管控等等。從經濟長遠發展來看，科技發展將是經濟能否領先的關鍵，而科技能否發展，又取決於國際人才的流向。而國際人才的流向，又與國家科技和產業政策，以及國家的軟實力有著密切的關係。

其二，當今世界，由於沒有「極控」，因而產生出一個極大的中間地帶，在這個中間地帶的國家，可以根據各自的國家利益，選擇與美中兩個大國結盟，合作，也可在美中兩國之間任意遊走，就像當今東南亞諸國，腳踏美中兩隻船。也就是說，其他國家既可以在政治、外交上向美國靠攏，也同時要坐上中國經濟發展的快車，爭取左右逢源，利益最大化。這在冷戰時期是不可能的。

此外，缺乏極控，也使得兩個大國在爭取盟國上，很難做到要各國成為堅定的盟友，為其全球戰略服務。雖然說今日世界已出現各種大大小小的結盟、合作體、地區組織，但比起冷戰時期的兩大陣營，今日亞太、歐洲的各類組織略顯鬆散，缺乏可控性和全球行動能力。

其三，當今兩大陣營，似乎有一個關鍵的分歧點，那就是東西方價值之爭。所謂價值觀，一般指的是人與政府之間的關係。東方價值強調的是集體觀念、社會秩序、個人自由付出集體利益。政府應該是個好政府，政府也應該是個全能政府。而西方價值的天平一直是向個人權利傾斜，強調的是個人權利不受過多的政府限制，政府應該是個有限政府。

雖然東方價值在上個世紀八十年代，也曾因新加坡前總理李光耀在談到新加坡經驗時引起了短暫的爭論，但近些年，中國大談的制度優勢，似乎引起了美國的隱憂，從而使美國加強了其外交政策中對西方價值觀的推行。可以看到，在這兩大陣營中，東西方價值觀存在著一定的不同，而且正在外交政策上扮演著越來越重要的角色。

其四，當今普遍認為的中俄結盟，也是有其問題。儘管中國在俄烏戰爭中，明顯表現出支持俄羅斯的傾向，與歐美較勁，但兩國關係尚未達到像美歐那種軍事同盟關係，甚至連準軍事同盟關係也談不上。當今中俄關係，更多的是建立在即時利益互補以及個人關係的基礎之上。而從長遠來看，中俄關係能維持在一般睦鄰友好關係就很不錯了。

試想，俄羅斯從不是東方亞洲的一部分，其與歐洲的歷史交往和糾葛，可圈可點，在歷史、文化上是西方的連體。俄羅斯回歸西方，或被西方再接納，是日出日落鐵定了的。今日普丁的俄羅斯，是回不去西方了。但後普京的俄羅斯呢？如果屆時俄羅斯產生不了一個類似普丁的強人，俄羅斯僅存的一點點多元機制，就有可能將俄羅斯變成一個親西方國家。到那時，再談中俄聯盟，無上限親密關係，恐怕就是奢談了！

（作者為美國俄亥俄克利夫蘭州立大學政治學系名譽教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※