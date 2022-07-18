民進黨全代會7月17日在黨主席蔡英文總統帶領18縣市長黨提名人「全員到齊」下展現全黨大團結，蔡英文喊話莫忘「2018年地方選舉是深刻的教訓，這一次做了充足的準備」。剛入黨的前副總統陳建仁，首次以黨籍身分出席全代會且就坐蔡英文身旁，這幅團結圖像「充足的準備」別具深意。

2018年九合一選舉，民進黨從執政4都9縣市，倒退嚕到2都4縣市，尤其失去深綠鐵票的高雄市（經罷韓後補選贏回）和民主聖地宜蘭縣，但是勝敗乃兵家常事，地方選舉也不是民進黨的拿手項目，談不上是「深刻的教訓」。22個縣市長此刻只搞定了18個能算「全員到齊」嗎？新竹縣和3個離島都到最後節骨眼了，還是擺不平。

蔡英文「2018年深刻的教訓」恰是4年前全代會的這個關鍵場合，當時的中執評委首度出現創黨32年以來「同額競選」，黨中央的說法是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」。但是另一個更可信的說法是，前總統陳水扁在「新勇哥物語」指出，「可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！？」

2018年底民進黨敗選，蔡英文還是按照「黨內慣例」辭黨主席負責而下台，黨中央權力中樞並未發生阿扁所謂「中執評委同額競選」預期的不下台默契。更糟糕的是緊接著發生獨派4大老登報要求蔡英文總統不要尋求連任、綠媒民視郭倍宏、彭文正點名現任總統蔡英文讓出位子，以及台獨金孫賴清德突襲登記參加總統初選提名……，這個「深刻的教訓」至今餘波盪漾，獨派追打「論文門」不見鬆手，「兩個太陽」時不時彼此互相放閃刺眼。

民進黨全代會上高喊「團結台灣、顧好未來」，蔡英文再提「2018年深刻的教訓」，前副總統陳建仁陪坐在蔡英文身旁，眼前這幅團結圖像「充足的準備」還有絃外之音。最後，中評會主委由新系親賴的賴瑞隆掌握了，下次總統初選提名的遊戲規則，誰說了算呢？

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