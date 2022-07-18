民進黨全代會結束，表面看來蔡英文權力鞏固、「蔡蘇體制」氣勢昂揚、舉黨團結一致，但中常委、中執委與中評委等黨權力中樞改選卻暗潮洶湧。投票結果雖未改變既有黨內派系生態，但賴清德個人影響力在經過一段競爭與磨合後，如願進入權力核心，蔡英文意志是否能繼續貫徹，並為蔡英文8年任期畫下如她所願的句點，存有變數。

權力巨獸 民主倒退

民進黨是一個權力巨獸，理念只是號召，權力才是目標，蔡英文同樣以「牢牢掌握權力」為念。權力決定政治人物的進退榮辱，當然重要，但權力不全然操之在己，時時刻刻在博弈中變動。尤其選舉體制下，民意是政治人物權力的重要基礎，對卸任總統而言，民意的「口碑」將決定其歷史定位。

陳水扁卸任後，貪腐成為他的口碑、印記與歷史定位，「無能」也成為馬英九的印記，若2024民進黨繼續執政，就有可能成為他的歷史定位。蔡英文牢牢抓住權力，就是希望留下正面的政治遺產，但無可避免，她將接受賴清德愈來愈強勁的挑戰。此刻的蔡英文要想清楚，她究竟希望留下什麼樣的口碑、印記與歷史定位，是「權力巨獸」？或「台灣民主捍衛者」？

蔡總統兩次就職演說中，都強調自由民主的核心價值，承諾要「守護民主」。民主確實是台灣凸顯與大陸體制不同的座標，台灣過去20餘年所展現的民主活力，讓台灣贏得西方民主國家的好感與支持。但蔡英文執政6年來，台灣內部的感受卻是「民主倒退」、「威權復甦」，「權力巨獸」與「穿著龍袍的民選皇帝」正成為她的歷史定位。

過去6年，民進黨兩度贏得總統大選與立法院選舉，行政、立法權一手抓，進而掌握監察權，司法權人事結構也對民進黨有利。對民進黨的制衡與監督，只剩下反對黨與輿論。國民黨一再敗選、民眾黨未經大選檢驗，制衡能量都有限，監督力量只剩下輿論。但過去6年在民進黨政府操控下，主流媒體不是被收編，就是在政治力有計畫的打壓下，或苟延殘喘，或以拖待變，民進黨掌握大約8成主流媒體內容，大內宣風起雲湧，民選皇帝龍袍更耀眼、權力更緊握。

新瓶舊酒 荒唐透頂

民進黨這個「權力巨獸」並不以掌控主流媒體為滿足，2021年國家通訊傳播委員會（NCC）公布「數位通訊傳播法」草案，企圖納管PTT、臉書、YouTube等資訊平台，引起社會強烈反彈，立法院因而拒絕接受。上個月NCC提出升級版的「數位中介服務法」草案，「數位通訊傳播法」的舊酒換上歐盟《數位服務法》（DSA）的新瓶，宣稱「參照歐盟DSA法案、馬尼拉中介者責任原則、聖塔克拉拉原則而擬定」，企圖再度闖關。

換上新瓶的舊酒依然受到嚴厲的批評，此法最受質疑之處有二，一是授權行政機關，若認定內容有違法之虞，可向法院聲請「資訊限制令」。雖然最終認定及下架權責在法院，但「檢舉權」和「加註警語」就足以產生寒蟬效應，斲傷網路言論自由。二是設立「認證舉報者」制度，並授權NCC以25億元基金成立財團法人專責舉報。前者形同設置民間網路警察，後者更讓NCC披上非政府組織外衣管理網路言論，更是荒唐透頂。

歐洲國家一向對言論自由有比較嚴格的管制，尤其對仇恨言論，因而出台《數位市場法》規範網路言論。不過，歐盟是成熟的民主國家，行政機關受到制度與民意的嚴格規範，沒有侵犯言論自由之虞，但NCC過去踐踏言論自由的作為血跡斑斑，「數位中介服務法」恐南橘北枳，將嚴重傷害台灣民主最後根基的言論自由。

蔡總統希望留下正向的歷史地位，不能只知追逐權力，更要捍衛言論自由，那麼，就請阻止NCC錯誤的立法。