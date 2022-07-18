美國公布6月通膨高達9.1%，創近40年最高點，就某個觀點而言，這是美國「熱愛制裁」他國的報應。

通膨惡化重挫拜登政府的支持度，也讓年底國會改選民主黨居劣勢，成為白宮現在最棘手的問題。但會造成通膨惡化，美國即使不是始作俑者，至少也是搧風點火、讓通膨加劇的要角。

這次通膨的原因包括：歐美帶頭減碳「以氣代煤」，讓天然氣價格從去年下半年開始飆漲，疫情與供應鏈重組使成本增加、晶片嚴重缺貨等，當然，還有俄烏戰爭引發的能源與糧食大漲。而這些原因，幾乎每項都與美國有關。

拜登是民主黨的「環保派」，上台後承諾要減少化石燃料，這與「綠色通膨」息息相關；延續川普對中國的加徵關稅之外，又對中企祭出更嚴厲的限制措施，更多中企被列入「實體清單」中，造成供應鏈的衝擊，晶片的嚴重缺貨也與美國的政策有關。

而俄烏戰爭及其影響，美國更是難辭其咎。美國鼓勵北約東擴、有意讓烏克蘭加入北約，其實就是變相地把烏克蘭推入火坑，所有的專家都知道俄羅斯不可能接受北約擴張到自家門口，這就種下俄烏戰爭的火苗。

戰爭發生後，美國率領也壓迫所有歐洲國家一起制裁俄國，要切斷俄國對外出口，理由是不讓俄國有錢去侵略他國，但俄國是能源大國，這種制裁當然讓能源價格一飛沖天。但對美國而言，卻讓美國天然氣賣得更好、歐洲更弱勢而必須依賴美國。

除了少數經濟治理出問題的國家外，美國通膨已接近全球第一了，這算是美國的報應吧！現在才想取消對中國加徵關稅以緩和通膨，為時已晚矣！