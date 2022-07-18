大陸領導人習近平日前給參加海峽論壇的部分台灣青年回信，鼓勵台灣青年赴大陸發展、圓夢，並表態將為大陸台青提供更多便利。領導人回信是中共高層表達政治主張的一種形式，這是習近平首次以「回信」形式發表對台論述，看似不鹹不淡的文字背後，是大陸化解「天然獨」的用心與自信，作為倡議兩岸和平發展的台灣媒體，我們更期待早日看到習近平主席很快有機會與台灣青年直接對話。

直接溝通 與台青對話

從胡錦濤時期的「三中一青」，到習近平任內提出「一代一線」，對台青年工作向來是北京推動兩岸交流的重要一環，大陸如此聚焦台青，實出於對台灣青年政治認同「漸行漸遠」的焦慮。尤其太陽花世代崛起，彰顯年輕人台灣意識高漲、中國認同下跌的現實，一般多認為是李登輝開始大力推行的台灣主體性教育所致。蔡英文2016、2020兩度勝選，抗中保台已成為青年世代的政治正確。

自胡錦濤以來，大陸對台灣青年工作的投入愈來愈大、形式也愈來愈多。從交流活動種類來看，從一開始的大陸旅遊團、交流營，到後來交換學生、短期實習等「體驗式交流」企畫，再到近些年大陸把重點放在歡迎台灣青年來大陸就業、創業並完善同等待遇，除了在各省市建立台灣青創園區外，還將部分體制內職位向台灣青年開放，蔡政府將上述政策視為「統戰樣板」並發出警告，儘管這些政策並未對台青的認同造成實質改變，但確實有台灣青年到大陸就學、就業或創業，其中一部分人已在大陸安身立命。

但就事論事，願意到大陸發展、扎根的年輕人，比例與全部台灣青年相比終歸是少數。更重要的還是應在兩岸之間架起更多橋梁，讓生活在台灣的年輕人能接觸到大陸的第一手資訊，讓兩岸年輕人可以自由互動，從中對大陸產生正面觀感。兩岸青年網路交鋒非常激烈，但多數出於政治操作，「去政治」後兩岸年輕人其實可以良性互動，台灣「抖音世代」、「小紅書世代」的崛起及其穿透力，就是非常好的證明。

台灣年輕人的「抖音世代」、「小紅書世代」潮流，並非由政治力量推動，也沒有受到特定政治力量的干擾，新一代台灣青年之所以樂於透過抖音、小紅書、陸劇、陸星瞭解並親近大陸，關鍵在於大陸網路流行文化的話語權、影響力已站上華人文化圈高地。周杰倫、劉宏、王心凌等台星固然不時在大陸民眾間引發熱潮，大陸明星、影視劇、網路平台同樣也能博得台灣年輕人的追隨和喜愛。

世代交替 天然獨生鏽

有人在臉書發文，感慨大學新生往往不自覺習慣使用簡體字和大陸網路用語，這正是潛移默化、潤物細無聲的影響。台灣青年選擇透過抖音、小紅書、B站等平台與大陸青年交流，正說明「去政治化」有助於自然融合。兩岸制度不同，大陸要辦成一件事，往往需要自上而下的驅動，那就不可避免染上政治色彩、帶有政治目標，這不僅會被台獨利用為反操作的藉口，也不容於大陸00後或「Z世代」青年對政治冷漠、疏離的特殊心態。這個道理同樣反映在這些年的台灣政治，當初靠抗中、台獨而膨風的政治網紅們，突然發現新一代年輕人慢慢不吃這一套，民粹的退燒，也標誌著「天然獨」招牌可能生鏽，這對兩岸關係具有重要意義。

網路時代的台灣，資訊更新快，世代更迭也快。當年民進黨的野百合世代轉眼已是5、60歲的「老人」，野草莓和太陽花世代也逐漸淘汰出「青年」行列，「天然獨」可能被「天然融」取代。兩岸連結太深，不是民進黨基於選舉利益的操作所能顛覆，大陸不必焦慮「失去」台灣青年，只要維持經濟發展、社會進步、文化創新、打開交流管道，就可以耐心等待開花結果，心靈契合的願景在不遠處。