最近4次的台美軍售走起「後勤風」，賣的不是武器裝備，而是後勤維修零附件與技術支援，還很有計畫的，依空軍、海軍與陸軍的順序逐一宣布，金額都不大，約1億美元。台美軍售走向真是越來越看不懂。

以前的軍售項目極少出現後勤，都是以武器裝備為主，就算偶有後勤零附件，也是大筆金額，不會只有1億美元，而且一連宣布4次，每次都是這個數字。可能是1億美元實在太少了，說出來或寫起來不好看，為了大內宣，有些媒體乾脆自動換算成新台幣，畢竟，軍售30億元比1億美元要來得稱頭些。

其實，無論是軍售或商售，如果金額不超過5千萬美元，美方可以不必送國會，也不必公告的，但是美方似又刻意擠出1億美元的金額，有意公告周知。以美方上周宣布的最新軍售，包括非機密備件與維修零件，以及戰車組裝在內的技術支援等為例，金額1.08億美元，這些項目若拆開來，每筆金額可能都不到5千萬美元，如此，在美方作業言，就只有1個案號，不會說明給那個國家，也不必送國會審查1個月。但美方似乎不想這麼做，還是採拼盤方式拼湊成1億美元宣布並公告。美方這樣做的用意，只能各自解讀，各取所需。

拜登政府任內對台5次軍售，4次都走「後勤風」，只有第1次是出售M109A6自走炮，但這是川普政府拍板的，只是留給拜登政府宣布，而這項唯一「正常的」軍售案，美方又以生產線排擠為由，迫我撤案，改購海馬士多管火箭系統。換言之，拜登政府還是沒有買川普政府的帳。

川普政府任內，4年軍售金額高達208億美元，幾乎可說是要什麼給什麼，而軍事投資預算有限，逼得政府必須編列「海空戰力提升計畫採購特別預算」才算頂住。或許也是這樣，軍售胃口被養大了，現在反而不習慣。以前軍售每道都是大菜，現在都是小菜上桌，或是給個拼盤，好不容易上了道大菜，賣方說廚師忙不過來，請客人換道現成的菜。

餐廳作風不同了，唯一不變的是，雖然軍售走起「後勤風」，每筆都只有1億美元，但總統府、外交部與國防部依例表達誠懇感謝。總統府的感謝詞，也是每次複製貼上，用語字意都一樣，大意是我國政府誠摯感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾，並顯現美國政府對台灣國防需求的高度重視，也再次展現台美強健的合作夥伴關係，更有助於提升台灣自我防衛能力。

拜登政府迄今5次軍售，第1次宣布的M109A6自走炮案，金額約7.5億美元，我方已撤案，其他4次都是後維修項目，金額合計僅4.2億美元，還不到川普政府的零頭。台美軍售下一步會怎麼走，或許9月，下年度國防預算書送達立法院，就會明朗。