民進黨全國黨代表大會17日以「團結台灣、顧好未來」為主軸，黨主席蔡英文發表了談話，正式啟動了選舉的「起手式」。

從蔡英文的談話內容看來，除了宣誇民進黨執政數年來的「政績」之外，其實毫無新意，所謂的「團結」，不過是民進黨內的「團結」，所謂的「未來」，更只是民進黨的「未來」，根本與「台灣」二字扯不上任何的關係，其所斤斤在意的，就是2018年的慘敗，而整個全代會的終極任務，就是如何用盡各種方式打贏今年年底的選戰。

「團結」是民進黨最擅長使用的口號，但其所謂的「團結」，從來都是其他在野黨無條件服從於他們，在他們的領導下，放棄一切批評與監督的「團結」，豈有對在野黨一絲一毫的尊重與接納雅言的氣度？促轉會、黨產會對國民黨的斬盡殺絕，骨子裡就完全等同於共產黨的清算鬥爭；而縱容，甚至動用網軍無底線地追殺異議者，以及NCC的箝壓輿論，更無異於是「紅衛兵」的翻版，任由台灣走上社會撕裂、人心對立的局面，這哪叫「團結台灣」？根本就是想塑造一個由民進黨獨裁、專政，所有民眾俯首帖耳的霸道政權。異議消弭、人盡噤聲，一言堂式的作風，豈有心真的「團結台灣」？無非就是凝聚民進黨勢力，作其鞏固政權的「假團結」、「小團結」罷了。

至於「未來」，更是一個虛幻縹緲的空話。在民進黨執政這些年來，兩岸關係從和諧共進走向嚴重敵對，置台灣於兵凶戰危的戰爭邊緣，如此的台灣，還將會有什麼「未來」可言？台灣缺水、缺電、缺人工，而在世界各國皆紛紛重啟核電，將其視為「綠能」的新視野之下，蔡政府猶緊緊抱著早已過時的「無核家園」神主牌，坐視競爭力的下滑，罔顧老百姓在空汙之下所遭受的病害，這又是怎樣的「未來」？

疫情方殷，在大內宣下所渲染的「超前部署」，在缺口罩、缺疫苗、缺快篩劑、缺醫療器材及藥品下，早已被人看破手腳，反成笑柄，而在下一波的新冠病毒又蠢蠢欲動之際，中央防疫指揮官竟然落跑去選市長，老百姓所將面對的，又是怎樣的一個「未來」？

蔡英文口中的「顧好未來」，其實是指民進黨的未來，而且是短視的、為鞏固政權積極運作的「未來」，最終的目的，就是在打贏年底的選戰。為了打贏這場選戰，民進黨可以犧牲一切其他民眾的未來，就如同林智堅的抄襲論文一般，即便鐵案如山，還是要全黨力挺一人，硬拗強辯，就是徹底犧牲學術倫理、賤踏大學尊嚴也是在所不惜。這是民進黨的「未來」，與台灣真正的「未來」不但毫不相干，更將讓台灣的未來完全敗壞在民進黨手中。

蔡英文執政數年，任用親信、廣布爪牙，施政不力，箝壓異議，走的完全是以前共產黨的老路，在意的是政權、關心的是私利，幾曾真正想過團結台灣？更遑論妥善規畫台灣的未來！冠冕堂皇的口號下，所包藏的禍心，若是還能夠蒙混過世人，那台灣才是真的將一步步走向沒有光的所在，沒有未來可言了。（作者為退休大學教授）