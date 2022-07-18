蘇院長在民進黨全代會報告施政績效，指出在主要的國家中，台灣染疫死亡率最低，超額死亡率是世界第3低，引起死者家屬與數十萬以上正為新冠後遺症所苦者群情譁然。似是而非的謊言雖讓人眼花撩亂，卻更使「新台灣模式」之代價欲蓋彌彰。而防疫三寶無一到位的猴急開放到底為哪樁，終於答案揭曉。

蘇貞昌引用「兩年半來」台灣全體人口的「新冠累積死亡率」與「累積」超額死亡率，與國際相比較。但，台灣防疫以2022年4月1日為分水嶺，從原本以清零、鎖國為策略的魔系路線，累積可觀的防疫紅利，至驟然採取「穩健開放、正常生活」的「新台灣模式」，轉入躺平式無剎車的失速超佛系路線，防疫三寶，無一到位，釀成慘重死傷，兩者有天壤之別。一波3個半月的死傷，與西方國家兩年半來反反覆覆好幾波所累積的死傷，怎能相提並論? 而掩飾不住的是，這樣的死傷代價，到底是要做誰的嫁妝?

自2020年伊始，由於疫情自對岸傳出，民進黨毫無猶豫祭出最嚴格的封鎖措施，有魔系《傳染病防治法》的完整授權，又有SARS經驗帶來的全民防疫與醫界感控共識，交出漂亮成績單。然而，享受清零果實的指揮官與執政黨，卻不斷耍弄濫權，使台灣防疫之路頻添顛簸與死傷。

例如，以意識形態反對檢驗、普篩，甚至彰化縣衛生局還遭政風出征，結果，兩年的時間都沒準備好檢驗資源，到2022年民眾還排隊買不到快篩劑、全台欠缺次世代PCR基因定序設備，導致連什麼時候BA.5入侵社區也搞不清楚。

指揮官不想做的事，任何人都不能做，但指揮官想做什麼，就隨便可以做。未經會議，片面就依立委關說，決定機組員3+11政策，加上醫界對檢驗已有寒蟬效應、不敢檢驗，釀成2021年5月疫情在社區早已嚴重擴散，卻遲未發現，而甩鍋很簡單，林昶佐直接找某教授唱雙簧，指鹿為馬說萬華是破口。如今這些有功者，都成了陳時中的市長競選團隊大將。

為了袒護某國產疫苗在沒有第3期試驗之下取得EUA，國人遲遲等不到國際認證的疫苗，全民以不到1%的接種率，赤裸裸與Alpha變種病毒對抗，使該波疫情創下5.7%的超高致死率，達全球同期3倍之高；而超額死亡更達2千多人。

沒有3期試驗的國產疫苗拿到執政黨的EUA，卻走不出台灣，不僅捐贈不出去、沒有友邦肯要，就連國人打了也無法被國際社會所承認。而炫耀正在進行的所謂團結試驗，更認證了世界衛生組織的政策就是要進行第3期試驗，哪裡有接受免疫橋接?

沒疫苗、沒檢驗，在去年釀成雙北死傷之後，政客有愧疚或改進嗎?沒有。當Omicron在全球大肆蔓延，府院黨與指揮中心早就開始吹捧Omicron很輕微，甚至還講能重症清零。本人年初早已多次投書指出其傷亡不亞於先前之變異株，且致死率高達千分之1.8，4月初並估算台灣感染數將達200～600萬，疫情最高峰的單日病例數可能達6～20萬，而死於新冠人數可能達3000～21000人。當時每日僅300多例。指揮官看到估算，表示並非沒有道理，卻絲毫沒有懸崖勒馬，不停課、不停班，甚至多次喊出要大家群體免疫。

如今，已逾420萬人感染，死亡超過8000人，死亡率曲線與韓國相似且高峰超越韓國。累積超額死亡率，則從4月30日時尚有-3994死的「防疫紅利」 (也就是兩年多來連其他傳染病的死亡也附帶減少了)，很快豬羊變色，在6月底已因死亡太多而轉為+4764死。短短兩個月就超額死亡8758人，然而，睜眼說瞎話的Omicron很輕微的廣告，卻變本加厲用力播，到現在還在播。

前指揮官陳時中竟在7月中民進黨全代會之前，連出兩本書，一本展示防疫成果、一本自吹守法、守分、誠實、盡責。出書不需要準備嗎?實在堪稱時間管理大師!而時機就這麼剛好，忙於準備書的時候，正好就是5、6月疫情肆虐、死傷最慘重的時候吧?到底，指揮官都在忙什麼?現在知道了。

如果7、8月才開放，一方面準備防疫三寶，讓幼兒也能打疫苗、長者3劑能趕上其他國家9成以上的接種率，快篩劑也準備充足且免費提供，加上暑假本來就不上課，這樣，死亡應可減少8成以上。到底，為什麼那麼猴急?

8千多條人命、數十萬以上的人患了新冠後遺症，這樣用鮮血堆積的黨慶，或許正是看準了順民可凌、蒼生可欺。民主之下，「很多人民都走了」，執政者卻還在誇耀。人民手上，只剩一張選票，能不仔細思考，如何投下去嗎?（作者為前國民健康署署長）