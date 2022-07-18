政治就像是個鬥獸場。英國首相強森宣布辭職不到兩周，各界的目光已聚焦在誰是唐寧街10號的新主人?至於以邱吉爾靈童轉世自詡的強森到頭來究竟是巨人或小丑，如今都不重要了。

強森有智力和能力，導致他下台的主因是他的品格。強森能在英國首相府超過2年，我個人覺得意外。他瘦身改變外在形象，換了伴侶，但受傷人格下的扭曲品行依然如故，對他稍有一些了解的人都知道這是他的死穴，不會因為他的角色轉換而改變。

強森2019年入主唐寧街時，我預估他的任期最多1年。周末時，在路上巧遇強森的父親史坦利和弟弟里奧，得悉強森與第3任妻子西蒙茲正在準備兩人婚宴補請事宜，我對他們說:「祝好運!」心中不禁思忖，「強森留下的攤子誰來收拾？誰能收拾？」

強森留下的攤子其實是延續卡麥隆政府脫歐公投政治大賭博的災難。接替卡麥隆的梅伊擺不平英國選擇脫歐後國內和保守黨內部局勢，野心勃勃的強森伺機而起。接替強森成為英國新首相的人，面對的是過去6年3任英國首相遺留下來的未竟之功、未明之事和政治混亂。

脫歐和疫情讓英國面臨前所未見的經濟與健保系統危機，俄烏戰爭引發的全球新一波能源和糧食供應鏈問題，英國的通脹率已達9.1%，居G7國家之首，民間一片喊苦聲。也是在這樣的局勢下，英國這次參與競逐接替強森的候選人出現前所未見的多樣化。候選人中不再只是白人男性為主的伊頓公校、牛津、劍橋高材生。這次不僅女性參選比例占半，種族上更首次出現印度、奈及利亞裔候選人。

英國施行內閣制，首相由執政黨黨魁擔任，首相和內閣成員都必須是國會議員。欲成為英國首相必須先當選英國執政黨黨魁，這是為什麼強森7月7日宣布辭去的不是英國首相而是保守黨黨魁。英國內閣制的優點是對不適任的首相可透過議會機制，由執政黨國會議員透過不信任投票或逼宮下台，佘契爾夫人、工黨布萊爾政府和強森都是如此離開唐寧街首相府的。

然而，沒有一個人為制度絕對公平完善，政治制度更是如此。經過數輪投票，英國國會議員將在本周四（21日）選出最後兩名候選人，9月5日舉行的保守黨大會上，兩人之中的勝出者將是英國新首相。強森下台顯示英國內閣制運作良好，但在當前英國國內和全球政經局勢大動盪下，很難想像英國下任首相最後僅由20萬名、平均年齡57歲的英國保守黨黨員透過投票選舉黨魁定江山。

目前看來，可望進入最後決賽的為前財政大臣蘇納克、國際貿易副大臣莫當特和外交大臣特拉斯。如無意外，現階段居於領先的蘇納克進入最後兩名候選人之一應不是問題，關鍵在於，與他競爭的另一人是誰？而不論是莫當特或特拉斯，英國保守黨黨員是否願意接受一名印度裔黨魁，一名曾為英國殖民地的後裔統領英國，讓蘇納克成為英國歷史上首位非白人首相，屆時將真正考驗英國人素來引以為傲的「包容性」。

如果最後出線的是民調中最受保守黨黨員支持，打著愛國主義和「偉大英國」，站在英國國旗前令人聯想到川普的莫當特，英國國家前景難料；若是佘契爾夫人2.0版的特拉斯勝出，特拉斯是否真有佘契爾的能耐，有待觀察。

英國議會制度下有最熟練操盤的老手，保守黨國會議員如何運作產生最後兩名候選人，本周是關鍵；不論今秋誰成為英國首相，都將面對分裂的保守黨和更深層的經濟危機。