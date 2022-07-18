選舉到了，民進黨開始敲鑼打鼓，推動「高鐵延伸六塊厝」，滿足屏東縣民對高鐵的期待。但六塊厝這個地點，連民進黨籍的縣議員都大表不滿，最後很可能淪為選舉泡沫。

回想當年2007年總統大選前夕，扁政府忽然拋出「高鐵與台鐵共構，延伸至潮州」，大意是台鐵軌道在過左營後增加第三軌，可以共軌行駛窄軌（台鐵）與標準軌（高鐵）的車輛；高鐵列車在左營之後行駛台鐵軌道，經高雄站、屏東站開到潮州。

「共軌」計畫若成真，雖然高鐵在左營之後「必須降速，但不用換車」就是極大的誘因，屏東縣民當然雙手贊成。可惜的是，台鐵與高鐵有太多的系統不同，「共軌」有難以克服的工程因素，對於行車安全造成極大的風險。

2008總統大選結束後，「共軌」計畫就此無消無息，即便是更後來蔡政府上台，也沒有舊案重提；可見「共軌」從頭到尾，就是為了選舉製造的一個泡沫，只是要給屏東縣民一個永遠無法實現的想像，藉以騙票。

現在選舉又到了，一模一樣的劇情又要上演；屏東縣民期待的是「高鐵延伸屏東」，現在卻是「高鐵延伸六塊厝」，當然六塊厝也在屏東境內，但高鐵只進入屏東境內2.5公里，「為了延伸而延伸」，完全失去運輸效益。

在行政院核定的「可行性研究報告」中，屏東站服務範圍之人口為56.6萬人（圖一），包括了「屏東市、九如、鹽埔、長治、內埔、萬丹、竹田、新園、潮州」，看起來很多，實際是超級大灌水。以九如鄉為例，到六塊厝16分鐘，到高鐵左營站27分鐘，但是高鐵「左營到六塊厝」也要15分鐘；換句話說，九如人直接到左營搭車，還比較省時間。

資料來源：高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告

再加上到六塊厝的左營支線只有一小時一班，除了屏東市的20萬人口，會選擇到六塊厝搭高鐵的，實在不會太多。但即便是如此灌水，超級樂觀的可行性研究，最後的結論也是：「根據上述各項財務指標評估分析，本計畫相較於其他大型公共工程之財務自償率來得更低，依照現行財務收支評估，目前不具有提案之初步可行性」。

這麼樂觀都還不具可行性，真實狀況可想而知。因此連民進黨籍的縣議員洪明江也批評六塊厝這樣的地點沒有效益，應延伸至潮州。行政院長蘇貞昌身為老縣長，不會不知道其中「眉角」，但也只是說「未來一定會再規劃延伸到潮州」。

蘇貞昌若真有此認知，應該是要推動高鐵經屏東到潮州「全線規劃，分段施工」，簡言之政府的綜合規劃、環評應該要「左營－屏東－潮州」全線來核定，但是施工可以「左營－六塊厝」先開始，這才是真正對縣民負責，真正不騙票的作法。

否則的話，現在蘇院長雖然口頭上說「未來一定要到潮州」，但是等他卸任了，人肉鹹鹹，跳票了又怎樣？台灣有太多的選舉浮橋，選前敲鑼打鼓，選後無聲無息，蔡英文總統、蘇貞昌院長兩位屏東人，若在高鐵議題欺騙屏東鄉親，實在太令人寒心。

（作者為政治幕僚）

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